Datenauswertung zum Ukraine-Krieg – So läuft die Offensive der Ukrainer im Süden Die ukrainische Armee drängt die Russen rund um Cherson zurück. Wie die Kämpfe verlaufen, zeigen Satellitendaten der Nasa. Dominik Balmer Sebastian Broschinski

Am 29. August hat die Gegenoffensive der ukrainischen Armee im Süden des Landes in der Region Cherson begonnen – zumindest offiziell. Das sagte Natalia Humeniuk, Sprecherin des Militärkommandos Süd, gegenüber ukrainischen und US-Medien. Und sie fügte an: Man brauche Geduld, der Feind sei immer noch stark. «Aber wir sehen, dass sich die Russen aus einigen Stellungen bereits zurückgezogen haben.»