Zertifikatspflicht ausgeweitet – So kam es zu den Einschränkungen für zwei Millionen Menschen Was Alain Berset kürzlich noch «bizarr» fand, wird real: Ins Restaurant darf nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Im Bundesrat gab es einigen Widerspruch. Beni Gafner , Thomas Knellwolf , Jacqueline Büchi

Bundespräsident Guy Parmelin, Gesundheitsminister Alain Berset und der Präsident der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), Lukas Engelberger (v. l.), auf dem Weg zur Medienkonferenz über die Entscheide zur Ausweitung des Corona-Zertifikates. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Vielleicht nie. – Vielleicht schon bald. – Doch noch nicht. – Jetzt aber sofort.

So mäanderte, innerhalb von vier Spätsommer-Wochen, die Meinung des Bundesrats zur Ausweitung der Zertifikatspflicht. Hin und her und her und hin.

Am Mittwochmorgen fällte die Regierung dann ihre Entscheide. Es sind Entscheide, die zwei Millionen Männer, Frauen und Jugendliche ab 16 Jahren im Alltag stark einschränken: Jenes Viertel der erwachsenen Bevölkerung, das nicht geimpft ist oder eine Corona-Infektion in den vergangenen Monaten überstanden hat, darf ab Montag nicht mehr ins Restaurant, nicht mehr ins Museum, ins Fitnesszentrum und an viele andere Orte. Beziehungsweise nur noch mit aktuellem negativem Covid-Test. (Lesen Sie hier alles zu den Beschlüssen.)