Skandal um Maverick Viñales – Er beschädigte sein Motorrad mutwillig Weil er das Team verlassen wollte, überhitzte der MotoGP-Pilot seinen Motor absichtlich. Nun wurde er fristlos entlassen. Chronologie eines ungewöhnlichen Vorfalls.

Hat seinen Abgang bei Yamaha provoziert: Maverick Viñales fährt nicht länger für den japanischen Rennstall. Foto: Patricia De Melo Moreira (AFP/Keystone)

Das letzte Wort in der Affäre hatte natürlich das Team, der Arbeitgeber, und dessen Verdikt war eindeutig: fristlose Entlassung. Tschüss. Und, sofern nicht irgendwann ein Wunder passiert: auf Nimmerwiedersehen.

Was war passiert? Der spanische MotoGP-Pilot Maverick Viñales hatte für einen veritablen Skandal in der GP-Szene gesorgt, als er vor knapp zwei Wochen beim Grossen Preis der Steiermark seine Yamaha kurz vor Schluss entnervt ausrollte und in der Garage parkierte, vom Sattel stob und wortlos in die Box stapfte.

Schnell kamen Gerüchte auf, das Motorrad könnte auf keinen Fall einfach so unfahrbar geworden sein, und tatsächlich ergaben Ermittlungen der Yamaha-Techniker, dass es Viñales selbst gewesen war, der den Motor überhitzt und so für einen Schaden gesorgt hatte.

Mittels Date-Recording und Auswertung der Telemetrie kamen sie einem Akt der Selbstzerstörung des eigenen Motorrads auf die Schliche. Auch auf Videoaufnahmen der Cockpitkamera war klar ersichtlich, wie sorglos Viñales mit den Gängen umging, allzu spät hochschaltete, dafür umso früher runter. Auf den Geraden blieb er im fünften Rang, statt in den sechsten zu schalten, und so war das jähe Ende für den Motor unvermeidlich. «Kein Motor hält das aus», kommentierte ein Fan.

Das Yamaha-Werksteam suspendierte den 26-Jährigen für das darauffolgende Rennen, eine Woche später ebenfalls in Spielberg. Und als nun nach den Sommerferien auch die höchsten Chefs am Yamaha-Hauptsitz im fernen Hamamatsu ihre Arbeit wieder aufnahmen, reagierten sie umgehend. Viñales erhielt die Kündigung. Trotz schöner Worte, in der Yamaha den Abgang verpackte («Wir werden die guten Erinnerungen bewahren»), aber das änderte nichts daran, dass die Szene einen solchen Vorgang lange nicht mehr erlebt hatte.

Was genau der Antrieb gewesen war für Viñales, bleibt offen. Tatsache ist, dass der Spanier bei Yamaha seit längerem unzufrieden war und deshalb schon vor der Sommerpause seinen vorzeitigen Wechsel zum Aprilia-Rennstall auf die Saison 2022 hin bekannt gegeben hatte. Das Ende seiner Partnerschaft mit Yamaha hatte er zuvor richtiggehend provoziert. So dümpelte er in einem Rennen mit konkurrenzfähiger Maschine lustlos am Ende des Feldes herum oder machte sich öffentlich über seine eigenen Verträge (mit Yamaha) lustig.

Mit der fristlosen Kündigung hat Viñales nun wohl, was er wollte – sein Weg zu Aprilia ist frei. Die Sache ist jedoch kostspielig für ihn: Laut «Speedweek» verliert er durch den frühzeitigen Abgang insgesamt rund 10 Millionen Euro. Bei Aprilia dagegen verliert er jährlich nur 1,5.

wie

