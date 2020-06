Zugeflogene Redensarten – «So, jitz het di armi Seel Rue!» No meh träfi Sprüch: «Mundart»-Kolumnist Ben Vatter wird von der Leserschaft weiter mit berndeutschen Sprüchen eingedeckt. Jetzt präsentiert er eine dritte Ladung. Aber nachher ist wirklich fertig. Ben Vatter

Unterwegs im kühlen Nass an einem heissen Sommertag: Es sinnloses Handle vo öpperem quittiert me am beschte mit «Das isch Wasser i d Aare treit». Foto: Keystone/Anthony Anex

Jitz sy mer syt em letschte Mal no einisch so vil wyteri träfi Sprüch zuegfloge – drum han i ddänkt, i bringi doch no grad e letschti Ladig dervo. Aber nächär isch würklech fertig mit dene (o we’s ganz sicher no vil meh guub), versproche! Und es syg hie wider einisch gseit, all paar Jahr isch es äuä nötig: I weis, dass me vil vo dene Sprüch o i anderne Schwyzer Dialäkte bruucht. Wahrschynlech git’s meh als mer meine sogar z Dütschland – o wen i geng probiere, die Redensarte, wo uf Hochdütsch genau glych sy, müglechscht z vermyde.