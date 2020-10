Corona-Infektion des Präsidenten – So ist Trumps Nachfolge geregelt Was passiert, wenn der US-Präsident schwer erkrankt oder gar stirbt? Sowohl für das Amt als auch für den Posten als Kandidat gibt es dann eine Regelung – in einem Fall ist die aber deutlich klarer als im anderen. Hubert Wetzel , Washington

US-Präsident Trump winkt bei der Ankunft in dem Militärkrankenhaus, in dem er wegen seiner Covid-19-Erkrankung behandelt wird. (2. Oktober 2020) Foto: Oliver Contreras/Bloomberg (Getty Images)

Es ist kein gutes Zeichen, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten seinen Arbeitsplatz in ein Krankenhaus verlegen muss. Auch wenn dieses Krankenhaus das Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, Maryland, ist – ein Armeehospital, dessen Ärzte sich seit Jahrzehnten um die amerikanischen Präsidenten kümmern. Und auch wenn der Krankenhausaufenthalt, wie das Weisse Haus es am Freitagnachmittag formulierte, nur «einige wenige Tage» dauern soll und lediglich «einem Übermass an Vorsicht» geschuldet sei.

Tatsache ist: US-Präsident Donald Trump ist mit dem Coronavirus infiziert. Er zeigt Symptome von Covid-19. Und diese sind offenbar stark genug, dass seine Ärzte ihn lieber in einem voll ausgestatteten Krankenhaus untergebracht sehen wollen als im Weissen Haus.

Insofern ist es auch nicht überraschend, dass sich viele Kommentatoren in den USA mit einer Frage beschäftigen, die zwar etwas pietätlos klingen mag, die allerdings, nüchtern betrachtet, nicht völlig von der Hand zu weisen ist: Was passiert, wenn Trump so krank wird, dass er sein Amt nicht mehr ausüben kann, oder wenn er sogar stirbt? Als 74 Jahre alter Mann mit Übergewicht gehört der Präsident immerhin eindeutig zur Gruppe jener Menschen, für die eine Corona-Infektion ein hohes, möglicherweise tödliches Risiko bedeutet.

Die Antwort auf diese Frage hat zwei Teile. Das hängt damit zusammen, dass Donald Trump im Moment zwei politische Rollen spielt. Er ist einerseits der Präsident der Vereinigten Staaten, mithin Staats- und Regierungschef des Landes. Andererseits ist er der offiziell nominierte Kandidat der Republikanischen Partei für die Präsidentschaftswahl am 3. November. Für beide Rollen gelten, was eine mögliche Nachfolge betrifft, unterschiedliche Regeln.

Das sieht die Verfassung im Todesfall vor

Was im Falle des Todes des Präsidenten geschieht, ist in der amerikanischen Verfassung geregelt. Das Dokument wurde am Ende des 18. Jahrhunderts geschrieben, zu einer Zeit, als jede banale Entzündung tödlich enden konnte. Die Gründerväter der USA legten daher in Artikel II, Abschnitt 1, Absatz 6 fest: «Im Falle der Amtsenthebung des Präsidenten oder seines Todes, Rücktritts oder der Unfähigkeit zur Wahrnehmung der Befugnisse und Obliegenheiten seines Amtes geht dieses auf den Vizepräsidenten über.» Kürzer ausgedrückt: Fällt der Präsident aus, übernimmt der Vizepräsident. Das ist derzeit Mike Pence.

Diese Regelung galt fast 180 Jahre lang. 1967, vier Jahre nach der Ermordung von Präsident John F. Kennedy, dem sein Vizepräsident Lyndon B. Johnson nachfolgte, wurde sie dann durch den 25. Zusatzartikel zur Verfassung präzisiert. Denn die ältere Formulierung liess unklar, ob der Vizepräsident im Todesfall nur die Aufgaben und Befugnisse des Präsidenten übernimmt oder auch das Amt – ob er also tatsächlich der neue Präsident wird. In Abschnitt 1 des 25. Verfassungszusatz wird das eindeutig festgelegt: «Im Falle der Amtsenthebung, des Todes oder des Rücktritts des Präsidenten wird der Vizepräsident Präsident.» Sollte Trump also sterben, wäre die Nachfolge zweifelsfrei geklärt.

Der 25. Zusatzartikel sieht allerdings auch die Möglichkeit vor, dass der Präsident seine Amtsbefugnisse temporär an den Vizepräsidenten überträgt. Das ist in der Vergangenheit immer wieder passiert, zum Beispiel, wenn ein Präsident sich einer Operation unterziehen musste, die eine Vollnarkose nötig machte. Laut Abschnitt 3 des 25. Zusatzartikels muss der Präsident dazu in einem Brief an die Vorsitzenden des Senats und des Abgeordnetenhauses erklären, dass er sein Amt zeitweise nicht ausüben kann. Um seine Befugnisse zurückzuerlangen, muss er «eine schriftliche Erklärung gegenteiligen Inhaltes» übermitteln. In der Zwischenzeit amtiert der Vizepräsident als «Acting President».

Diese Regelung könnte von Bedeutung sein, wenn sich Trumps Gesundheitszustand dramatisch verschlechtern sollte, wenn er zum Beispiel auf die Intensivstation verlegt oder künstlich beatmet werden muss. Dafür gibt es bisher allerdings keine Anzeichen. Sofern eine solche Verschlechterung nicht allzu plötzlich passiert und der Zustand sich später wieder verbessert, hätte Trump somit die Gelegenheit, Pence temporär zum amtierenden Präsidenten zu machen.

Absetzung auch gegen Willen des Präsidenten möglich

In Abschnitt 4 des 25. Zusatzartikels ist schliesslich geregelt, was passiert, wenn der Präsident noch lebt, aber nicht persönlich der Übergabe seiner Befugnisse an den Vizepräsidenten zustimmen kann oder will. In diesem Fall können der Vizepräsident und eine Mehrheit der Minister die Führung des Kongresses in einer Erklärung darüber informieren, dass der Präsident ihrer Ansicht nach amtsunfähig ist und der Vizepräsident als Acting President dessen Aufgaben und Befugnisse übernimmt. De facto ermöglicht diese Klausel eine Absetzung des Präsidenten durch seinen Stellvertreter und sein Kabinett, gegen die der Präsident sich allerdings wehren kann. Ein solcher Streit zwischen Trump und Pence ist jedoch kaum vorstellbar. Abschnitt 4 des 25. Verfassungszusatzes wäre aber zum Beispiel auch anwendbar, wenn ein Präsident ins Koma fällt und physisch nicht mehr dazu in der Lage ist, seine Befugnisse nach dem in Abschnitt 3 festgelegten Prozedere an seinen Vize zu übergeben.

Trumps Nachfolge als Präsident der USA ist daher in allen denkbaren Notfällen rechtlich ziemlich eindeutig geregelt. Vizepräsident Mike Pence würde übernehmen, entweder als neuer Präsident oder als Acting President. Pence, so teilte sein Büro am Freitag mit, sei ebenfalls auf das Coronavirus getestet worden, das Ergebnis sei negativ gewesen.

Sollte auch Pence aus medizinischen Gründen als Präsident ausfallen, legt der 1947 verabschiedete und seither mehrmals ergänzte Presidential Succession Act die Nachfolge fest. In dem Gesetz ist festgehalten, in welcher Reihenfolge verschiedene ranghohe Parlaments- und Regierungsangehörige die Befugnisse des Präsidenten übertragen bekommen. Die Liste beginnt mit dem «Speaker» des Abgeordnetenhauses, derzeit die Demokratin Nancy Pelosi, und endet mit dem Heimatschutzminister. Von 1947 bis 1970 stand der Postmaster General, der Leiter der staatlichen Post, an siebter Stelle dieser Nachfolgerliste.

Auch mögliche Nachfolge als Präsidentschaftskandidat ist geregelt

Für die mögliche Nachfolge von Trump als republikanischer Präsidentschaftskandidat gibt es ebenfalls Regeln. Wie praktikabel die sind, ist allerdings offen. So wäre es theoretisch möglich, dass die Bundesorganisation der Partei – das Republican National Committee (RNC) – auf einer Art improvisiertem Parteitag einen neuen Präsidentschaftskandidaten nominiert, sollte Trump versterben oder so krank werden, dass er dauerhaft ausfällt.

In der Praxis wäre dieses Verfahren jedoch nur schwer umsetzbar. Denn bis zum Wahltag sind es nur noch gut vier Wochen. Die Fristen für die Anmeldung von Kandidaten sind längst abgelaufen, die Präsidentschaftswahlzettel, auf denen für die Republikaner die Namen von Donald Trump und Mike Pence stehen, sind gedruckt. In manchen Bundesstaaten hat die Wahl auch schon begonnen, Millionen Brief- und Frühwähler haben ihre Stimmen bereits abgegeben.

Im Notfall wäre es daher eher plausibel, dass das RNC erst nach dem Wahltag einen neuen Präsidentschaftskandidaten ernennt. Für diese Person könnten dann die republikanischen Wahlmänner und -frauen aus jenen Bundesstaaten, die Trump im November gewinnt, bei der Abstimmung im Electoral College am 14. Dezember votieren. Das ist möglich, weil in den USA der Präsident nicht direkt und landesweit von allen Wählern gewählt wird, sondern über den Umweg dieses Wahlmännergremiums, dessen Zusammensetzung davon abhängt, welcher Kandidat in den einzelnen Bundesstaaten gesiegt hat. Ob dieses Verfahren in allen Bundesstaaten rechtlich in Ordnung wäre, ist umstritten.

Wer der neue Kandidat oder die neue Kandidatin der Republikaner sein könnte, ist reine Kaffeesatzleserei. Pence wäre aber bestimmt ein denkbarer Bewerber. Er ist ein loyaler Trump-Verbündeter, er hat als ehemaliger Gouverneur von Indiana einen Namen und Rückhalt in der Republikanischen Partei, nicht nur im Trump-Orbit. Und es gilt als sicher, dass er eine eigene Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 ins Auge gefasst hat.

Bisher jedoch sind alle diese Szenarien kaum mehr als Spekulationen. Als Trump am Freitag vom Weissen Haus zu dem Hubschrauber lief, der ihn ins nur wenige Meilen entfernte Walter Reed Medical Center fliegen sollte, sah er jedenfalls nicht aus wie jemand, der schwer krank ist. Er trug einen Mundschutz und hielt einen erhobenen Daumen in die Kameras.