Ausser Rand und Band: Berns Chris DiDomenico (rechts) im Fight mit Biels Ramon Tanner – unten rechts ist das Gerangel zwischen Biels Elvis Schläpfer und Oscar Lindberg zu erkennen, bei dem sich der SCB-Schwede beim Sturz aufs Eis eine Platzwunde an der Stirn zuzog. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Natürlich muss ein 0:2-Rückstand in einer Best-of-7-Serie noch keine Vorentscheidung sein. Gerade in Duellen zwischen Bern und Biel gibt es Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Aber um den Verlauf einer Serie zu ändern, reicht es nicht, bloss auf bessere Zeiten zu hoffen. Die Niederlagen mögen mit 0:3 und 2:4 nicht heftig ausgefallen sein. Doch so, wie der SCB bislang auftritt, reicht es schlicht nicht gegen Biel.