Geldblog: Berkshire-Hathaway-Aktien – So investieren Sie à la Warren Buffett Indem man Baby-Aktien von Berkshire Hathaway erwirbt, kann man am Erfolg des Star-Investors teilhaben. Was potenzielle Aktionäre erwarten dürfen. Martin Spieler

Reich, reicher, Buffet: Warren Buffett zählt zu den reichsten Menschen der Welt. Foto: Larry W. Smith (Keystone)

Mein Aktien-Portfolio ist breit diversifiziert in Länder, Themen und Währungen. Ich überlege mir den US-Dollar-Anteil, den ich mit ETF und Fonds halte, mit einer Direktinvestition zu ergänzen. Da Warren Buffett aufgrund seiner Leistung und Performance sehr geschätzt wird, überlege ich mir, direkt in Berkshire Hathaway zu investieren – circa 40'000 Dollar. Wie beurteilen Sie dies? Leserfrage von R.F.

Warren Buffett ist eine Legende. Der US-Investor zählt zu den reichsten Menschen der Welt und hat mit seiner Berkshire Hathaway, der er seit über 50 Jahren vorsteht, nicht nur sich selbst, sondern auch viele andere Aktionäre sehr reich gemacht. Die an der New Yorker Börse gehandelte Firma investiert in rund 90 Firmen in verschiedenen Branchen weltweit – der Fokus liegt aber auch bei den Investments in den USA.