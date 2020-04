Coronavirus-Pandemie – So infizierte sich Amerika Nirgends ist die Zahl der Infizierten höher als in den USA. Und es wird immer schlimmer. Fünf Orte, die für das Versagen einer Nation stehen. Thorsten Denkler aus New York , Thomas Gröbner

Immer mehr Amerikanerinnen und Amerikaner stecken sich mit dem Coronavirus an: Eine Frau mit Schutzmaske geht am Weissen Haus vorbei. keystone-sda.ch

Als sich das Krankenhaus-Schiff USNS Comfort am vorletzten Märztag über den Hudson River an der spektakulären Skyline des Financial District an der Südspitze Manhattans vorbeischiebt, scheint es, als nahe da Rettung. 1000 Betten hat die Comfort an Bord, 80 davon für Intensivpflege, zwölf Operationssäle. Es ist das größte Krankenhausschiff der Welt. Ein Schiff, das sonst an Kriegsschauplätzen auftaucht oder in Katastrophengebieten. Aber es bräuchte wohl Dutzende dieser Schiffe, um New York wirklich helfen zu können. Die Stadt ist aktuell eines der größten Krisengebiete der Welt.