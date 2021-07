Neue Zahlen aus Israel – So gut sind Geimpfte vor Delta geschützt – Fragen und Antworten Trotz einer hohen Impfquote steigen in Israel die Covid-Zahlen. Was bedeutet das für den Impfschutz und die Entwicklung in der Schweiz? Alexandra Bröhm

Eine Partybesucherin in Lausanne zeigt bei der Eintrittskontrolle ihr Covid-Zertifikat. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

In den letzten Tagen kamen beunruhigende Nachrichten aus Israel. In dem Land, das sehr früh eine erfolgreiche Impfkampagne durchgeführt hat, steigen die Covid-Zahlen wieder. Der Grund für den Anstieg: die Delta-Variante des Coronavirus. Sie soll für 90 Prozent der Neuansteckungen verantwortlich sein. Rund 60 Prozent der Bevölkerung sind in Israel geimpft. Die Delta-Variante ist aber noch ansteckender als die bisher dominante Alpha-Variante, die wiederum ansteckender war als das ursprüngliche Virus. Dazu einige Fragen und Antworten.

Wie gut hält der Impfschutz?