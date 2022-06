Ranglisten aller Schulstufen – So gross sind die Lohnunterschiede für Lehrer je nach Kanton Der aktuelle Lehrermangel ist besonders dort ausgeprägt, wo tiefe Löhne gezahlt werden. Zahlreiche Kantone wollen nun handeln. Yannick Wiget Mathias Lutz

Im Kanton Aargau sind die Löhne vergleichsweise hoch: Erstklässlerinnen im Schulhaus Feld in Suhr lernen mit ihrer Lehrerin zählen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Steigende Schülerzahlen, Pensionierung der Babyboomer-Generation, Kündigungen: In der Schweiz herrscht akuter Lehrermangel, fast alle Kantone sind betroffen. Vor allem in solchen mit tiefen Löhnen haben die Schulen Mühe, offene Stelle zu besetzen. Denn die Lehrpersonen wandern in besser zahlende Kantone ab – die Lohnunterschiede sind teils enorm. Das zeigen aktuelle Zahlen der drei Erziehungs- und Bildungsdirektorenkonferenzen der Deutschschweiz.