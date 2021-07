Ferien mit dem Fahrrad – So gelingt der Velotransport Wer ohne Auto in die Ferien fährt, muss nicht auf seinen Drahtesel verzichten. Das Schweizer ÖV-Netz ist besonders velofreundlich. Trotzdem muss der Radler diese Punkte beachten. Pia Andrée Wertheimer

Ausflüge und Ferien mit dem Rad wollen aufgrund der grossen Nachfrage in der Schweiz gut geplant sein. Foto: zvg

Im SBB-Zug: Reservieren im Intercity

Grundsätzlich sind Zweiräder in den Waggons der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) willkommen – auch E-Bikes. Doch in der Ferienzeit und bei sonnigem Wetter sind die Veloplätze sehr begehrt. Dann werden die Transportkapazitäten für Fahrräder auf einzelnen Verbindungen knapp und deren Transport nicht gewährleistet. Ist die Velofahrerin flexibel, tut sie gut daran, sich für Fahrzeiten und Strecken zu entscheiden, auf denen kein Hochbetrieb zu erwarten ist. Das erkennt sie im Onlinefahrplan der SBB an einem Piktogramm bei der entsprechenden Verbindung.