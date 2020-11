Glosse über Corona-Weihnachten – So gelingt das frohe Fest 2020 Wir wissen es alle: Weihnachten findet dieses Jahr unter erschwerten Bedingungen statt. Die Krise bietet allerdings gerade hier eine grosse Chance, wirklich einmal einen harmonischen und unbeschwerten Familienanlass zu erleben. Alexander Sury

Lasst uns für einmal unter freiem Himmel feiern: Der Weihnachtsmann weist den Weg hinaus an die frische Luft, ins Freie. Foto: Urs Jaudas

Advent, Advent! Bald beginnt sie, die besinnlichste Zeit des Jahres, aber das – wir wissen es alle – geschieht unter massiv erschwerten Bedingungen. Allerdings: Vor Weihnachten findet noch das Weihnachtsessen in der «Bude» statt. Aber eben, auch dieser schöne Anlass muss Corona wohl weichen. Es gibt indes auch hier bereits innovative Konzepte: Eine Firma etwa ist mit dem «Foodtruck» unterwegs und parkiert je nach Wunsch überall – auf dem Firmengelände ebenso wie im Vorgarten der Chefin. Das Kompetenzzentrum für Auto und Transport in Bern bietet ein Festessen im Restaurant Mobilcity an mit vorgängiger Besichtigung der Werkstätten und – wie beflügelnd ist das denn – Gabelstaplerfahren für alle.