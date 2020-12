Start zur Berner Skisaison – So geht Skifahren in Pandemie-Zeiten Welche Bahnen sind offen? Erhalte ich beim Lockdown mein Geld zurück? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Saisonstart. Carlo Senn , Mathias Streit

Der frisch eingeweihte Eiger-Express in Grindelwald bringt ab dem 5. Dezember die Gäste auf den Berg. Foto: Adrian Moser

Am Wochenende beginnt im Berner Oberland die Skisaison. Trotz Pandemie öffnen alle grossen Gebiete ihre Pisten für die Gäste. Was Sie alles wissen müssen, damit der Skitag nicht bereits an der Talstation endet:

Welche Skigebiete sind offen? Erste Bahnen sind ab Samstag in Betrieb. In Adelboden sind es die Elsigenalpbahnen, in Grindelwald ist die neu eröffnete V-Bahn erstmals im Einsatz. In Gstaad startet am 5. Dezember der Wochenendbetrieb, ab dem 12. Dezember sind rasante Abfahrten auch unter der Woche möglich. Dasselbe gilt für die Schilthornbahn. Spätestens ab dem 19. Dezember sind sämtliche Skigebiete offen.