Jobcoach: Zeit für einen Jobwechsel? – So geht professionelles Kündigen Formell korrekt und ohne verbrannte Erde – diese Tipps sorgen für einen gelungenen Abgang. Laura Frommberg

Und Tschüss: Auch wenn man sich auf die neue Herausforderung freut, kann der Abschied schwerfallen. Foto: Getty Images

«Gesucht: Personal für Service und Küche» – solche und ähnliche Ausschreibungen sieht man derzeit bei vielen Restaurants, in den sozialen Medien oder in Stelleninseraten. Die Gastrobranche sucht dringend Personal – und das, obwohl so viele Mitarbeitende in der Krise ihren Job verloren haben oder auf Kurzarbeit gesetzt wurden. Doch viele haben sich neu orientiert und sind zum Beispiel in Branchen mit geregelteren Arbeitszeiten gewechselt.

Diese Entwicklung zeigt, wie sehr die Pandemie auch den Arbeitsmarkt durcheinandergewirbelt hat. Denn nicht nur in der Gastrobranche haben sich viele Arbeitnehmende die Sinnfrage gestellt. Im Homeoffice kommt man schnell einmal ins Grübeln – und hat vielleicht die Musse, sich zu fragen, ob es nicht Zeit für etwas Neues ist. Auf Portalen wie Linkedin häufen sich aktuell die Posts von Menschen, die bekannt geben, dass sie ihren alten Job an den Nagel hängen, um sich selbst zu verwirklichen.