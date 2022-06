Frauen-Velorennen «Tour de Berne» – Immer mehr Bernerinnen satteln aufs Rennvelo um Freiheitsgefühl, Fitness und Emanzipation: Immer mehr Frauen fahren Rennvelo. Da kommt ein neues Rennen gerade recht. Claudia Salzmann

Elisabeth Neuenschwander fährt im Jahr gegen 10’000 Kilometer: Mit dem Gravelbike zur Arbeit und mit dem Rennvelo in der Freizeit. Foto: Beat Mathys

Wenn der Wecker klingelt, steht Elisabeth Neuenschwander sofort auf und zieht die Velohosen an. Während des Anziehens isst sie ihr Birchermüesli, versetzt mit viel Zucker und Schokolade. Wenige Minuten später schwingt sie sich auf ihr Gravelbike – eine Art Rennvelo, mit dem man auch Naturstrassen befahren kann. Es ist 5 Uhr, das Breitenrainquartier schläft noch. In anderthalb Stunden wird sie im Büro in Biel Platz nehmen, wo sie als Ernährungsberaterin arbeitet. «Manche sagen, ich sei veloverrückt. Doch viele Freunde gründeten mit 30 Jahren eine Familie, ich sitze auf dem Rennvelo», sagt die 39-Jährige.