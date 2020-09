Wie weiter ohne die Bundesmillion? – «So etwas wird auch für das Publikum bemerkbar» Die Bundesmillion für die Stadtberner Kultur dürfte bald Geschichte sein. Was hiesse das für die betroffenen Häuser? Eine Umfrage bei Konzert Theater Bern, dem Historischen Museum, der Dampfzentrale und der Kunsthalle. Sophie Reinhardt , Regula Fuchs

Konzert Theater Bern erhält 400’000 Franken aus der Bundesmillion. Foto: Adrian Moser

Nächste Woche wird es ernst. Das eidgenössische Parlament verabschiedet die Kulturbotschaft für die Jahre 2021–2024. Nicht vorgesehen darin ist die Bundesmillion. In den letzten Jahren erhielt die Stadt Bern vom Bund eine Million Franken für ihren Aufwand als Bundesstadt; der Grossteil des Geldes ging an vier Kulturinstitutionen. Sollte die Bundesmillion wegfallen, will die Stadt Bern nicht dafür aufkommen: «Es war immer klar, dass diese Beiträge nicht Bestandteil unserer Leistungsvereinbarungen sind», sagt Franziska Burkhardt, Leiterin der städtischen Kulturabteilung.