Podcast zum Schweizer Fussball – «So etwas darf der FC Basel ganz einfach nicht senden» Soll der FCB seinem Trainer einen Mundkorb anlegen? Um welchen Berner beneidet Ludovic Magnin den FC St. Gallen? Und wie gut war das 1:1 der Schweiz gegen Deutschland wirklich? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Müsste der FC Basel seinen neuen Cheftrainer zensieren? Ja, findet Thomas Schifferle in der neuste Folge unseres Fussball-Podcasts. Dann nämlich, wenn der Club damit Ciriaco Sforza davor bewahrt, der Lächerlichkeit preisgegeben zu werden. In Basel – und nicht nur dort – kursiert nämlich derzeit ein Video des FCB-eigenen Videoportals, in dem Sforza dreimal Turbulenten statt Turbulenzen sagt. «So etwas darfst du als Club nicht senden. Das geht einfach nicht», findet Schifferle. Nicht in der Unruhe, die derzeit sowieso schon um den FC Basel herrscht: «So etwas hilft sicher nicht dabei, dass Sforza in Basel an Kredit gewinnt.»

Weiter diskutieren wir über den bisherigen Schweizer Transfersommer. Und insbesondere über einen Stürmer aus Bern, den Ludovic Magnin noch gern beim FC Zürich gesehen hätte. Stattdessen aber ist Kwadwo Duah beim FC St. Gallen gelandet. Wir reden über das neue Pressing der Schweizer Nationalmannschaft samt Breel Embolos Fortschritten. Und wir zählen auf, welche Schweizer Fussballclubs Probleme bekommen, wenn ab dem 1. Oktober tatsächlich nur noch Sitzplatztickets verkauft werden dürfen.

Was ist ein Podcast? Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite. Oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

