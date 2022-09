Der Himmel über Bern – So entstehen die Wetterprognosen Wie weiss man, wie das Wetter wird? Ein Besuch beim Schweizer Fernsehen und bei der Wetterzentrale des Bundes zeigen: Es ist kompliziert. Mirjam Comtesse Sabina Bobst (Fotos)

Meteorologin Sabine Balmer moderiert die Vorabendsendung von «SRF Meteo» bei strömendem Regen. Foto: Sabina Bobst

Das Wetter gilt als uninspiriertes Smalltalk-Thema, und doch gibt es wenig, was Schweizerinnen und Schweizer mehr interessiert. Das jedenfalls legen die Einschaltquoten nahe, welche die Sendung «SRF Meteo» erreicht. Am Abend nach der «Tagesschau» verfolgen bis zu 700’000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Prognosen vom TV-Dach in Zürich. Das macht die Sendung zu einem der beliebtesten Formate überhaupt.