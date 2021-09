Finanzdebatte im Berner Stadtparlament – So entschärft eine Koalition der Vernunft die Stadtberner Finanzkrise Die SP hilft dem Berner Gemeinderat beim Sparen. Die grosse finanzpolitische Entlastung ist das nicht. Aber mehr liegt in der Stadt Bern wohl nicht drin. Bernhard Ott

Marieke Kruit und Michael Aebersold scheinen sich bestens zu verstehen. Das hat das finanzpolitische Gleichgewicht im Gemeinderat verändert. Foto: Adrian Moser

Die Mechanismen der Stadtberner Finanzpolitik ähneln denjenigen in der Klimapolitik. Alle wissen, dass ein Unheil droht. Aber niemand weiss, ob dies morgen, übermorgen oder später der Fall sein wird. Die Unklarheit führt in einer ersten Phase zum Streit darüber, wie dramatisch die Lage nun ist. In dieser Phase befindet sich das Grüne Bündnis (GB), wie diese Woche in der Debatte über Budget- und Finanzplan der Stadt Bern deutlich wurde.

Das GB geht davon aus, dass die Steuererträge bald wieder ansteigen. Bis es so weit ist, soll sich die Stadt neu verschulden. Co-Präsidentin Rahel Ruch begründete dies am Donnerstag mit «antizyklischer Finanzpolitik», wonach der Staat in der Krise investieren muss, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Sie liess dabei aber unerwähnt, dass diese Theorie eben auch umgekehrt gilt. So sollte der Staat in guten Zeiten einen erheblichen Teil der Gewinne in Reserven anlegen, um für schlechte Zeiten gerüstet zu sein. Das hat die Stadt Bern in den letzten zehn Jahren aber zu wenig getan. Laut Finanzplan wird das Eigenkapital trotz Sparmassnahmen Ende nächsten Jahres aufgebraucht sein.