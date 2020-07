Neue Zahlen vom BAG – So effizient sind die Kantone mit dem Contact-Tracing Was bringt die Quarantäne für Personen, die mit Infizierten Kontakt hatten? Konnten so Übertragungen verhindert werden? Wir haben nachgefragt. Yannick Wiget , Titus Plattner

Von hier aus kontaktiert der Kanton Zürich potenziell angesteckte Personen: Contact-Tracing-Center am Flughafen Zürich. Foto: Urs Jaudas/Tamedia

Seit dem Ende des Lockdown und der schrittweisen Aufhebung der Corona-Einschränkungen setzen die Behörden auf das Contact-Tracing: Personen, die mit einer positiv getesteten und infektiösen Person engen Kontakt hatten, werden per Telefon gewarnt. So wollen die Behörden Übertragungsketten durchbrechen und eine zweite Welle verhindern.

Das Kontaktieren möglicher Angesteckter obliegt den Kantonen. Sie suchen alle, die einem Infizierten nahe gekommen sind, und ordnen für sie eine Quarantäne von 10 Tagen an. Wie effizient ist das? Wir haben beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) nachgefragt. Es erhält seit Anfang Mai entsprechende Zahlen der Kantone, die bisher nicht veröffentlicht wurden.

Der nützlichste Indikator zur Beurteilung der Wirksamkeit der Quarantäne ist laut dem BAG der Anteil neuer Corona-Fälle, die sich zum Zeitpunkt der Bestätigung der Infektion bereits in Quarantäne befanden – und hier gibt es grosse Unterschiede zwischen den Kantonen.

Sieht man von Schaffhausen ab, das zwischen dem 3. Mai und dem 5. Juli nur zwei Fälle hatte, ist die Bilanz besonders in Baselland, im Tessin und in Uri schlecht. Hier befand sich weniger als ein Viertel der neu bestätigten Corona-Fälle bereits in Quarantäne. Die anderen steckten bis zu ihrem Test möglicherweise weitere Menschen an, weil sie nichts von ihrem eigenen Kontakt mit einem Infizierten wussten.

Am anderen Ende der Skala befinden sich Appenzell Ausserrhoden und Obwalden, die aber nur einen beziehungsweise zwei neue Corona-Fälle verzeichneten. Aussagekräftiger ist die Lage im Jura mit 17 Fällen, von denen sich 12 auf Anordnung des Kantons bereits in Quarantäne befanden, oder im Aargau, das über 60 Prozent seiner 45 Fälle zuvor gewarnt hatte.

Im Schweizer Schnitt befanden sich in den letzten zwei Monaten fast 54 Prozent aller neuen im Labor bestätigten Fälle schon in Quarantäne. Gut die Hälfte der Kantone, von denen Daten vorhanden sind, liegt über diesem Wert, der nur während zweier Wochen im Mai zwischenzeitlich unter die 50-Prozent-Marke fiel.

«54 Prozent sind ein sehr guter Wert», sagt Manuel Battegay, Chefarzt der Infektiologie am Universitätsspital Basel und Mitglied der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes. «Eindrücklich ist vor allem, dass der Wert ziemlich stabil ist, obwohl die Zahl der Corona-Fälle in der Schweiz ja jüngst wieder zugenommen hat.» Denn je mehr Fälle, desto schwieriger werde es mit der Nachverfolgung.

So lassen sich unter anderem auch die Differenzen zwischen den Kantonen erklären. Dort, wo die Infektionen steigen, erhöht sich der Aufwand für die Behörden exponentiell. Kantone mit tiefen Zahlen können die Nachverfolgung jedoch meist problemlos meistern.

Eine Rolle spielt sicher auch, wie viel Personal für das Contact-Tracing eingesetzt wird. Auch hier gibt es grosse Unterschiede, wie unsere Umfrage bei verschiedenen kantonalen Gesundheitsämtern zeigt: So arbeiten zum Beispiel im Jura derzeit nur 2 bis 3 Personen in der Kontaktverfolgung, während es im Thurgau 9 und im Wallis bis zu 20 sind. Die meisten Kantone könnten das Contact-Tracing bei steigenden Fallzahlen verstärken, etwa durch Personal des Zivilschutzes. Aber es gibt auch solche, die schon jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen stossen.

«Teilweise werden Contact-Tracer wüst beschimpft, was die Arbeit zusätzlich erschwert.» Linda Nartey, Berner Kantonsärztin

Unisono wird betont, wie schwierig und aufwendig die Suche nach den Kontaktpersonen von Infizierten und die Überwachung der Quarantänebestimmungen sind. Nicht immer verhalten sich die Personen kooperativ. Darauf wies auch die Berner Kantonsärztin Linda Nartey an der jüngsten Pressekonferenz des Bundes hin: «Meldefristen, die nicht eingehalten werden, oder Telefonnummern, die nicht verfügbar sind, führen zu Verzögerungen und beeinflussen die Wirksamkeit.» Teilweise würden Contact-Tracer auch wüst beschimpft, was die Arbeit zusätzlich erschwere, so Nartey.

Derzeit befinden sich gemäss dem BAG schweizweit 2948 Personen in Quarantäne – ein grosser Aufwand für die Kantone, der sich aber lohnt. «Wir werden nie alle Übertragungsketten nachverfolgen können», sagt Infektiologe Battegay, «aber das Contact-Tracing ist sehr wichtig, wie die Zahlen zeigen.»