Auf dem Gurnigel – So dreist driften Autoposer über Berns Bergstrassen In der Nacht wird das beliebte Ausflugsziel Gurnigel regelmässig zum Drift-Paradies. Die schleudernden Autos schaden Natur und Tourismus. Maurin Baumann

Tagsüber bleibt es ruhig. In der Nacht treffen sich auf dem Gurnigel regelmässig Drifter zu gemeinsamen Schleuderpartien. Foto: Adrian Moser

Fernab von den dicht bebauten Ballungszentren suchen viele Bernerinnen und Berner die Ruhe in idyllischen Naturgebieten. Ein dafür beliebter Ausgangspunkt ist etwa der Gurnigel. Der markante Hügelzug nahe dem Gantrisch zieht im Winter aber keineswegs nur Wanderinnen und Skifahrer an. Wenn die Hobbyrallyfahrer und Autoposerinnen auffahren, ist es oftmals vorbei mit der Bergstille.



So geschehen vergangenes Wochenende. Dutzende Junglenker tummelten sich gemäss einem Redaktor dieser Zeitung in der Samstagnacht auf der Bergstrecke zum Gurnigel. Insbesondere auf einigen Parkplätzen entlang der Bergstrasse lassen sich des Nachts häufiger unprofessionelle Schleudertrainings beobachten. Und hören: Denn laut aufheulende Motoren sind natürlich integraler Bestandteil dieses Hobbys.