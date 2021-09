Sportlich altern – So bleiben Sie fit bis ins hohe Alter Mit den Jahren verschlechtern sich die physischen Voraussetzungen, um sich zu bewegen. Ein Ausnahmeläufer, eine Sportlehrerin und ein Bewegungsexperte sagen, wie man trotzdem am Ball bleibt. Pia Andrée Wertheimer

Peter Camenzind und Margot Wiederkehr sind Ausnahmeerscheinungen. Nicht etwa, weil sie mit olympischen Siegen von sich reden machen oder Weltrekorde brechen, die sie in den Geschichtsbüchern verewigen. Aufsehenerregend sind sie, weil sie beide ihren 70. Geburtstag hinter sich haben und so fit sind, als würde der Zahn der Zeit ihnen nichts anhaben können.

Sie: Aargauerin, 71, mehr als fünf Dekaden lang Turn- und Sportlehrerin – erst in der Primar-, dann in der Oberstufe, ehemalige Kunstturntrainerin und heutige Leiterin von Seniorenturngruppen.

Er: Aargauer, 70, zweitbester Schweizer über 100 Kilometer auf der Strasse, siegte dreimal in Folge am Swiss Alpine in Davos und will nun am Marathon in Berlin in weniger als drei Stunden ins Ziel laufen.