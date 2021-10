Aktive Herbstferien – So bleiben die Kinder auf Trab Die Outdoorsaison neigt sich dem Ende zu. Trotzdem bieten die Herbstferien etliche Möglichkeiten, sich spielend zu bewegen. Eine Auswahl – inklusive Regenalternative. Pia Andrée Wertheimer

Chur GR: Mit dem Golfschläger durch die Altstadt

Präzision und Konzentration ist mitten in den Gassen der Bündner Hauptstadt gefragt. Foto: Chur Tourismus

Es braucht weder Platzreife noch Handicap – beim Urban Golf in Chur kann jeder Spieler einfach loslegen. Selbstverständlich gilt es, die Regeln zu beachten, dabei geht es aber weniger um die Etikette, sondern vielmehr um die Sicherheit. Die Golfrunde startet beim regionalen Infozentrum am Bahnhof Chur, wo die Spieler ihre Ausrüstung erhalten. Von da aus sind neun Bahnen in den Gassen und Pärken der Stadt zu meistern. Je weniger Schläge pro Bahn gebraucht werden, desto mehr Punkte gibts – Sieger ist, wer am Schluss am meisten Punkte gesammelt hat. Damit die Urban Golfer auf ihrer dreistündigen Runde keinen Schaden anrichten, spielen sie auf ihrer Runde mit Softbällen.