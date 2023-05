Es ist Halbzeit!

Der FC Basel liegt gegen die ACF Fiorentina zur Pause mit 0:1 hinten. Und dabei waren es zunächst die Basler, die in diesem Halbfinal-Rückspiel besser in die Partie kamen. Nach einer halben Stunde rissen aber immer stärker die Gäste das Spielzepter an sich und konnten ihre Überlegenheit durch einen Kopfballtreffer von Nicolas Gonzalez sogleich in die Führung ummünzen. Da die Auswärtstorregel ja bekanntlich abgeschafft wurde, müssten die beiden Teams stand jetzt in die Verlängerung.