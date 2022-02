«Das Boot ist nicht voll» – So bereitet sich Bern auf Flüchtende aus der Ukraine vor Seit Kriegsbeginn fliehen Tausende aus der Ukraine. In Stadt und Kanton Bern wollen Behörden und Privatpersonen Hilfe anbieten, sobald diese benötigt wird. Christian Häderli Raphael Moser (Foto)

Als Zeichen der Solidarität: Auf dem Erlacherhof in Bern weht seit letzter Woche eine Ukraine-Flagge. Foto: Raphael Moser

«Zimmer mit eigenem Eingang und Bad in Faulensee»: Was sich liest wie ein Ferienwohnungsinserat auf Airbnb, ist in Wahrheit ein kostenloses Unterkunftsangebot, das sich an Flüchtende aus der Ukraine richtet. Die Inserateplattform Ronorp und die Kampagnenorganisation Campax lancierten am Montagmorgen zeitgleich eine Onlinebörse, auf der Privatpersonen aus der Schweiz die Möglichkeit haben, Ukrainerinnen und Ukrainern kostenlose Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.