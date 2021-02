Nach Vorschlag vom Bundesrat – So bereiten sich Berns Läden auf die Wiederöffnung vor Ab dem 1. März wird das Gewerbe aller Wahrscheinlichkeit nach wieder hochgefahren. Einschränkungen gibt es trotzdem – und die temporäre Schliessung hat Spuren hinterlassen. Martin Erdmann , Jael Amina Kaufmann

Ab dem 1. März ist wieder mehr möglich als nur der Blick durch das Schaufenster. Foto: Franziska Rothenbühler

Ab 1. März könnte ein Stück Normalität in Berns Gassen zurückkehren. Fallen die Kantone dem Bundesrat nicht in den Rücken, können ab dann schweizweit die Läden wieder öffnen. Das sorgt beim Berner Gewerbe für Jubel, Einschränkungen gibt es aber dennoch.

Die Läden müssen sich durch diese jedoch nicht neu erfinden. Die am Mittwoch präsentierten Vorschläge des Bundesrats bedeuten diesbezüglich die Rückkehr zu den Regeln, wie sie beispielsweise schon letzten Dezember gegolten haben: Maskenpflicht und Kapazitätsbeschränkung. So hat das Warenhaus Loeb die nötige Elektronik für die Kundenzählung bereits im vergangenen Jahr angeschafft. «Das Zählsystem wird nun auf die neuen Vorgaben eingestellt», sagt Mediensprecherin Béatrice Zürcher. So flüssig die Umstellung bei Berns Traditionsunternehmen zu laufen scheint, eines droht dennoch ins Stocken zu geraten: der Fluss der Laufkundschaft. «Durch die Kapazitätsbegrenzung kann es durchaus sein, dass es zu Warteschlangen kommt.»