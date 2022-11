Erotisch oder romantisch – So aufregend können Weihnachtsmärkte sein Glühwein in der Grotte, sexy Dessous und strippende Weihnachtsengel, 300 Buden rund um die Kathedrale: Nach dem Sparprogramm der Corona-Jahre werden nun wieder Weihnachtsmärkte in allen Facetten zelebriert. Eine Adventsreise durch Europa mit sieben sehr speziellen Stationen. Brigitte Jurczyk

Hamburg – der Erotischste: Santa Pauli ist Kult

Freizügiger Santa: Hamburg. Foto: Imago

Heisse Engel im Stripzelt und Buden mit erotischen Dessous, Sextoys oder Schmuck aus alten Skateboards, dazu der Duft von gegrillten Burgern und Livekonzert auf grosser Bühne: Der sündigste Adventsmarkt der Welt findet auf dem Spielbudenplatz an der berühmten Reeperbahn statt. Hamburgs geilster Weihnachtsmarkt – so der selbst gewählte Untertitel – ist Kult und beliebt bei einem bunt gemischten Publikum, das bis zum 23. Dezember die besondere Ambiance im Banne des Rotlichtmilieus geniesst.

spielbudenplatz.eu

Wien – der Älteste: Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz

Seit 1296: Wien. Foto: Imago

In der österreichischen Hauptstadt gibt es seit 1296 Budenzauber im Advent. Damals erteilte Albrecht I. als Herzog von Österreich den Wiener Händlern das Privileg, einen «Dezembermarkt» abzuhalten, um die Versorgung der Wiener Bevölkerung sicherzustellen. Im Lauf der Jahrhunderte entwickelte sich daraus der Christkindlmarkt mit verschiedenen Standorten. Seit 1975 findet man ihn vor der Kulisse des imposanten Rathauses mit 150 Ständen, an denen süsse und salzige Naschereien, verschiedene Punschsorten und Handwerkskunst von österreichischen Produzenten angeboten werden. Auf Christkindls Bühne, direkt unter dem grossen Weihnachtsbaum, sorgen Chöre und Turmbläser für adventliche Stimmung – zusammen mit einem Lichtermeer, das auch den Park vor dem Rathaus erstrahlen lässt. Geöffnet bis zum ersten Weihnachtstag.

wienerweihnachtstraum.at

Valkenburg NL – Der Unterirdische: Kerstmarkt in der Gemeindegrotte

Unterirdisch schön: Valkenburg. Foto: PD

Weihnachten dauert in der niederländischen Kleinstadt in der Nähe der deutschen Grenze nicht 2, sondern 42 Tage. So lange verwandelt sich Valkenburg aan de Geul in eine einzige Weihnachtsstadt. Sogar unterirdisch kann man in diese besonders heimelige Atmosphäre eintauchen: In den mit Lichterketten ausgeleuchteten und festlich geschmückten Gängen aus Mergel in der Gemeindegrotte verbirgt sich Europas grösster unterirdischer Adventsmarkt mit vielen Ständen zum Geniessen und Shoppen. Der Markt ist bis zum 30. Dezember zu bestaunen. Die Eintrittskarten für den Weihnachtsmarkt in der Gemeindegrotte können vorab online gekauft werden.

kerstmarktgemeentegrot.nl

Bozen I – der Nachhaltige: Christkindlmarkt vor alpiner Kulisse

Regionale Produkte: Bozen. Foto: Getty Images

Der hohe, leuchtende Tannenbaum glänzt vor der verschneiten Bergkulisse. Es duftet nach Holz, Apfelstrudel und kandierten Früchten: Der Christkindlmarkt in der Provinzhauptstadt ist ein echter Hingucker. Es gibt neben süssem Naschwerk Südtiroler Speck zu kaufen und vor allem viel Schönes, Traditionelles, von Hand Gefertigtes aus Holz, Glas und Filz. Seit zehn Jahren gehen die Christkindlmärkte in Südtirol einen modernen Weg: Sie sind als Green Events zertifiziert, die auf Nachhaltigkeit setzen. Dabei wird viel Wert auf Produkte aus der Region gelegt, die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefördert, und man vermeidet Abfall, so gut es geht. Geöffnet ist der Markt auf dem Waltherplatz vom 25. November bis zum 6. Januar.

mercatinodinatalebz.it

Prag – der Romantische: Märchenhaftes in der Goldenen Stadt

Märchenhafte Stimmung: Prag. Foto: Imago images/Westend61

Er gilt als einer der romantischsten Weihnachtsmärkte Europas: die Budenstadt am Altstädter Ring, auf dem zentralen Marktplatz der Goldenen Stadt, vor der Kulisse der beleuchteten, historischen Fassaden. Hier findet man echtes böhmisches Kunsthandwerk und traditionelles Süssgebäck wie Trdelník, auch Baumstriezel genannt, das über Holzkohle gebacken und mit Zucker und Zimt caramelisiert wird. Viele kleine Stände und eine lebensgrosse Weihnachtskrippe sorgen für eine märchenhafte Ambiance. Zu erleben vom 26. November bis zum 6. Januar.

visitczechrepublic.com

Brügge – der Innovativste: Wintergloed in der ganzen Stadt

Cooles Design: Brügge. Foto: PD

Alle Jahre wieder ... aber nicht in Brügge. Die belgische Metropole mit dem Unesco-Welterbe-Status erfindet den Weihnachtsmarkt neu. Statt der traditionellen, im romantischen Look gestalteten Holzhütten, in denen Punsch ausgeschenkt und Bratäpfel serviert werden, finden Besucher modern designte, schwarze Container mit einer Markise zum Aufklappen. Innen sind sie mit Holz verkleidet, aussen erstrahlen sie in coolem Glanz. Ein neues Konzept, das Gemütlichkeit mit zeitgemässem Design verbindet. Wintergloed findet statt auf dem Marktplatz, dem Simon-Stevin-Platz und ‘t-Zand vom 25. November bis zum 8. Januar.

visitbruges.be/de/winter

Strassburg – der Grösste: Weihnachtsmarkt mit 300 Hütten

Weihnächtliche Hauptstadt: Strassburg. Foto: Getty Images

Eine echte Institution seit 1570: Der Strassburger Weihnachtsmarkt rund um die Kathedrale zieht jedes Jahr Abertausende von BesucherInnen an. Sie finden in mehr als 300 Hütten vor allem eine unglaubliche Bandbreite an elsässischen Spezialitäten. Dazu verkaufen lokale Handwerker Spielzeug, Schmuck, Lampen und Holzdekoration. Überstrahlt wird der grosse Adventsmarkt auf dem Kléber-Platz von einem mehr als 30 Meter hohen, festlich geschmückten Weihnachtsbaum. Vom 25. November bis zum 24. Dezember.

noel.strasbourg.eu/de/



Fehler gefunden?Jetzt melden.