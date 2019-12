So alt sind Schweizer AKW im weltweiten Vergleich

Nicht nur Beznau, sondern der gesamte Schweizer Atomkraftwerkpark ist in die Jahre gekommen. In den 1960er Jahre wurde auch in der Schweiz intensiv an Atomreaktoren geforscht. Nicht einmal der gravierende Unfall, der anfangs 1969 das den ersten Versuchrekator im waadtländischen Lucens zerstörte, vermochte den Glauben an die neue Technologie zu erschüttern. Zwischen Ende 1969 und 1984 wurden in der Schweiz vier Kernkraftwerke in Betrieb genommen. Das jüngste, Leibstadt, ist mittlerweile schon 35 Jahre alt. Dass in der Schweiz kein weiteres Kernkraftwerk gebaut wurde, hat grossen Einfluss auf das Durchschnittsalter der Reaktoren. Dieses liegt bei hohen 44 Jahren.

Einzig in den Niederlanden, wo nur ein Kernkraftwerk läuft, ist die Infrastruktur älter. Weltweit gesehen ist der durchschnittliche Kernreaktor 30 Jahre alt. In den USA, der Nation mit den meisten Kernkraftwerken, liegt das Durchschnittsalter bei 39 Jahren, in Frankreich bei 35 und in Deutschland bei 33 Jahren. Ein weitaus tieferes Reaktor-Durchschnittsalter haben Länder, die erst spät auf Kernenergie gesetzt haben – so etwa der Iran, dessen erster Atommeiler 2011 ans Netz ging. Oder die Volksrepublik China, die erst 1990 das erste Kernkraftwerk in Betrieb genommen hat und seither kräftig in die Technologie investiert.