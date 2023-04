Tagestipp: Film-Musical «Fogo-Fátuo» – Skurrile Feier des männlichen Körpers Ein König erinnert sich an seine Jugendliebe: «Fogo-Fátuo» des portugiesischen Regisseurs João Pedro Rodrigues ist ein schwuler Mittsommernachtstraum.

Foto: PD

Wer bei «Fogo-Fátuo» («Irrlicht»), dem neusten Film des portugiesischen Regisseurs João Pedro Rodrigues, nach einer stringenten Handlung sucht, wird enttäuscht: Das absurde Film-Musical beginnt im Jahr 2069 auf dem Sterbebett des ungekrönten Königs Alfredo, der in Jugenderinnerungen schwelgt und an seine Zeit als Feuerwehrmann denkt, während der er den attraktiven Afonso kennen lernt. Was folgt, ist eine skurril-selbstironische bis pornografische Feier des männlichen Körpers, untermalt mit sehnsüchtigen Fado-Melodien. Kurz: ein schwuler Mittsommernachtstraum. (lri)

