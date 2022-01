Unglück im Wallis – Skitourenfahrer stirbt nach Lawinenunfall Der am Freitag von einer Lawine verschüttete Mann ist zwei Tage später im Spital von Sitten gestorben. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet.

Bei der Abfahrt vom Gipfel Tita da Terra Naire ist der 72-jährige Mann auf 2400 Metern Höhe von einer Lawine mitgerissen. worden. Foto: Police Valais

Der am Freitag oberhalb von Conthey von einer Lawine verschüttete Skitourenfahrer erlag am Sonntag im Spital seinen Verletzungen. Beim Opfer handelt es sich um einen 72-Jährigen aus der Region, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte.

Der Mann gehörte zu einer Fünfergruppe von Skitourengängern, die den Gipfel Tita da Terra Naire in der Region des Sanetschpasses bestiegen hatten. Bei der Abfahrt auf 2400 Metern Höhe wurde er von einer 35 Meter breiten und 150 Meter langen Lawine mitgerissen.

Nach Angaben der Polizei konnten seine Begleiter ihn unter den Schneemassen lokalisieren und befreien. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde der bewusstlose Mann mit dem Rettungshelikopter ins Spital von Sitten geflogen. Die Staatsanwaltshaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet.

SDA/fal

