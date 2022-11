Vor allem für die Kinder – Skilifte sollen in Les Prés-d'Orvin weiterlaufen Die Betriebstage im Skigebiet Les Prés-d’Orvin bei Biel haben deutlich abgenommen. Jetzt werden Lösungen gesucht. Lino Schaeren BT

Im Skigebiet Les Prés-d’Orvin liefen die Anlagen in der Saison 20/21 nur einen einzigen Nachmittag. Foto: Peter Samuel Jaggi

Den Betreiberinnen und Betreibern der Skilifte in Les Prés-d’Orvin wird die Miete erlassen: Das hat die Stadt Biel diese Woche verkündet. Sie ist Hauptbesitzerin der Anlage im Naherholungsgebiet quasi vor der Haustüre.

Die Stadt will damit den Betrieb des kleinen Skigebiets mit fünf Kilometern Piste für die nächsten Jahre sichern – vor allem mit Blick auf die Bieler Schulkinder. Diese sollen im Gegenzug für Klassenausflüge die Skianlagen kostenlos nutzen können. Dies wird in einem neuen Gebrauchsleihvertrag geregelt. Sehr zur Freude von Marc-André Léchot, Präsident des Verwaltungsrats der Téléski SA, welche die Skianlage in Les Prés-d’Orvin betreibt.Man könne jetzt mit mehr Ruhe in die Zukunft blicken, sagt er, da man sich die Miete, die seit 1984 vertraglich geregelt 18’000 Franken beträgt, gar nicht leisten könnte.

Allerdings: Mit der neuen Vereinbarung ändert sich für die Skilift-Betreiber vordergründig nichts. Denn auf Nachfrage wird klar, dass sich die Téléski SA auch in den letzten zehn Jahren die Miete nicht leisten konnte und somit keinen Franken an die Stadt Biel gezahlt hat. Das bestätigt Léchot.

Die Stadt habe die Miete jeweils erlassen, da entweder zu wenig Schneetage und damit zu wenig Einnahmen möglich waren oder grosse Investitionen in die Infrastruktur angestanden sind. So wurden die Zugkabel der beiden Skilifte in den letzten zwei Jahren für insgesamt 300’000 Franken ersetzt.

Biels Finanzdirektorin Silvia Steidle (PRR) schreibt auf Anfrage gar, dass bereits seit 2004 Mietzinserlasse gewährt worden seien. Im Gegenzug haben die Schülerinnen und Schüler bei Klassenausflügen bereits seit Jahren kostenlos die Pisten befahren. Laut Steidle haben die Tageskarten für die Schulen jeweils einen Wert von 16’000 bis 20’000 Franken pro Saison. Mit der neuen Vereinbarung wurde also lediglich offizialisiert, was mittels mündlicher Absprache schon lange so praktiziert wird.

Lift lief nur einen halben Tag

Die Téléski SA gehört der Einwohnergemeinde und der Burgergemeinde Orvin. Die Skilifte transportieren Schneesportlerinnen von 1030 bis 1230 Meter über Meer. Der Klimawandel hat an dieser Lage in den letzten Jahren seine Spuren hinterlassen. Laut Léchot habe man die Skilifte vor 2010 durchschnittlich noch an über 100 Tagen pro Winter betreiben können. Diese Zahl ist seither rapide gesunken, der Schnitt von 1998 bis 2018 betrug noch 56 Tage pro Saison.

Besonders dramatisch war es im Winter 2020/21: Da konnten die beiden grossen Lifte nur gerade an einem einzigen Nachmittag betrieben werden. In der vergangenen Saison sind die Anlagen an rund 25 Tagen gelaufen – das reicht laut Léchot gerade knapp, um eine schwarze Null zu schreiben.

Wie sinnvoll ist es also, mit Blick auf die immer schneeärmeren Winter, am relativ tief gelegenen Skigebiet festzuhalten und – aus Behördensicht – mit indirekter Subventionierung in Form von Mieterlassen künstlich am Leben zu halten? Für die Stadt ist klar: Man will den Kindern zumindest in schneereichen Wintern auch in Zukunft das Skifahren auf dem Bieler «Hausberg» ermöglichen. Marc-André Léchot argumentiert ähnlich, wenn er festhält, dass man sich darüber freue, wenn Kinder und Familien auch in Zukunft niederschwellig die Möglichkeit hätten, das Skifahren zu lernen.

Bike-Park statt Skilift?

Allerdings, sagt er, habe es seit mehreren Jahren keine Verwaltungsratssitzung bei der Téléski SA mehr gegeben, an der nicht die Zukunft mit Blick auf den Klimawandel Thema gewesen sei. Auch dank des jetzt offiziell formulierten Mieterlasses könne man künftig einen Fonds äufnen, aus dem der Rückbau der Skilifte finanziert werden könnte, «wenn diese in zehn Jahren vielleicht nicht mehr benötigt werden».

Gleichzeitig denkt man bei der Téléski SA auch an Alternativangebote, wenn es irgendwann endgültig nicht mehr genug Schnee gibt in Les Prés-d’Orvin, um eine Skianlage zu rechtfertigen. Thema sei zum Beispiel ein Bike-Park, sagt Léchot, wobei für eine Realisierung noch viele Etappen zu gehen wären, wie er festhält. Dafür müssten alle Beteiligten ins Boot geholt werden, die Gemeinde, die Burgergemeinde als Waldbesitzerin, aber auch die Landwirtinnen und Landwirte.

Für Léchot ist heute nur eines klar: Les Prés-d’Orvin soll für den Outdoor-Sport auch künftig eine attraktive Destination für die Bieler, Seeländerinnen und Bernjurassier bleiben, unabhängig davon, wie viel Schnee fällt.

