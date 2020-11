Gastronews – Skihüttengaudi vor der Edelbar Immer mehr Berner Bars verlagern den Betrieb wegen Corona nach draussen.

Die Crew der Asino-Bar muss sich künftig wärmer anziehen. (Archivbild von der Eröffnung, 2019) Foto: Nicole Philipp

Auch die Asino-Bar beim Berner Casinoplatz, bekannt für ihre Cocktails in italienischem Ambiente, muss sich der Pandemie anpassen. Weil sich das Virus drinnen zu wohl fühlt, planen die Betreiber eine Art Skihütte unter den Lauben und vor der Bar. «Die Leute sollen warm angezogen kommen, am besten im Skianzug», heisst es bei den Betreibern. Statt der berüchtigten Asino-Negronis gibts nun also künftig «Glühweinkreationen» und Kafi Lutz. Corona sei Dank.

Auch das kulinarische Angebot wird sich an jenem von Skihütten orientieren. Das winterliche Pop-up soll während der nächsten vier Monate Platz bieten für bis zu 80 Personen. Am Mittwoch ist Eröffnung.

ama