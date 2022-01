Weltcup Adelboden – Ski-Spektakel mit schalem Beigeschmack Die Bilder der grösstenteils unmaskierten Skifans am Chuenis stossen auf Unverständnis. Doch die Veranstalter haben sich an die geltenden Vorgaben gehalten. Nik Sarbach

Loïc Meillard fährt in den Zielraum ein – vor vollen Rängen. Foto: Freshfocus

Was für ein Rennwochenende! Nach 14 Jahren wieder ein Schweizer Sieg im Riesenslalom am Chuenisbärgli und ein zweitägiges Skifest, das seinesgleichen sucht. Alles bestens?

Angesichts der pandemischen Situation lösen die Bilder aus Adelboden gerade ausserhalb der Ski-Fangemeinde nicht nur Begeisterung aus: Dicht an dicht drängen sich am Samstag über 12’000, am Sonntag gut 6000 feiernde und jubelnde Menschen im Zielgelände. Dies in Zeiten, in denen der Bundesrat die Bevölkerung wieder dazu ermahnt, Kontakte einzuschränken, um die Verbreitung der Omikron-Variante abzubremsen.