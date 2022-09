Trumps Probleme mit der Justiz – Skandal über Skandal und trotzdem grosse Pläne Vieles deutet darauf hin, dass Donald Trump für die Präsidentschaftswahlen 2024 kandidieren wird. Wie stehen seine Chancen angesichts seiner vielen Rechtsstreitigkeiten? Peter Burghardt aus Washington

Donald Trump ist bisher nicht verhaftet oder strafrechtlich angeklagt worden, dabei begannen die zahlreichen Konflikte seiner Familie mit dem Rechtsstaat bereits vor fast 50 Jahren. Foto: AFP

Don Winslow mag Gangstergeschichten, er ist einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren der USA. Doch er verachtet Donald Trump, den vormaligen Präsidenten. «Wenn Sie fünf Prozent der Dinge tun würden, die Donald Trump getan hat, sässen Sie im Gefängnis», twitterte Winslow dieser Tage. «Stellen Sie sich nun vor, Sie würden das und die anderen 95 Prozent tun, ohne jemals verhaftet oder strafrechtlich angeklagt zu werden, egal was.» Der Schriftsteller schrieb seinen Tweet in einer Woche, in der wieder einmal der ehemalige Präsident die Schlagzeilen dominierte. Mit seinen juristischen Problemen, seinen Ausflüchten – und einer handfesten Drohung.

Trump ist bisher nicht verhaftet oder strafrechtlich angeklagt worden, dabei begannen die zahlreichen Konflikte seiner Familie mit dem Rechtsstaat bereits vor fast 50 Jahren. Aber er hat seine Sammlung gerade erneut erweitert. Die Frage ist, was das alles für die Zwischenwahlen im November und für die Präsidentschaftswahlen 2024 bedeutet.

Zivilklage gegen Trump eingereicht: Letitia James, Generalstaatsanwältin des Bundesstaats New York. Foto: AFP

Zum einen gab die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James am Mittwoch bekannt, dass sie den Unternehmer Trump, seine drei erwachsenen Kinder, die Trump Organization und das obere Management des Unternehmens zivilrechtlich verklagt hat. Die Trumps sollen jahrelang Banken, Versicherungen und die Steuerbehörden systematisch betrogen haben. James wirft dem Clan vor, Immobilienwerte aufgebläht zu haben. Sie will 250 Millionen Dollar eintreiben.

Es sei «nicht die Kunst des Geschäfts», zu behaupten, man habe Geld, das man nicht hat, sprach die Anklägerin und spielte auf den gleichnamigen Trump-Bestseller («The Art of the Deal») aus dem Jahre 1987 an. Es gehe um «die Kunst des Stehlens». Es dürfe in diesem Land und Staat keine unterschiedlichen Regeln für unterschiedliche Menschen gelten. In der Klageschrift taucht auch Trumps Palast Mar-a-Lago in Florida auf. Der wurde von seinem Besitzer demnach auf 739 Millionen Dollar beziffert, wegen angeblich möglicher Bebauung des Grundstücks mit Häusern, auf die Trump dann zugunsten von Steuervorteilen verzichtete. James schätzt die Anlage auf rund 75 Millionen Dollar, gut ein Zehntel.

Kommende Woche folgt die nächste Anhörung des Komitees im Kongress zum Sturm auf das Capitol am 6. Januar 2021.

Das Bauwerk in Palm Beach ist ausserdem weiterhin Schauplatz eines anderen Showdowns. FBI-Agenten hatten Mar-a-Lago vor einigen Wochen im Auftrag des Justizministeriums durchsucht und als streng geheim deklarierte Regierungsdokumente entdeckt. Trump hatte sie offenbar mitgehen lassen. Er überraschte nun mit der Aussage, dass die Papiere gar nicht mehr geheim gewesen seien, obwohl es dafür keinen Beweis gibt. Als US-Präsident könne man sie einfach freigeben, «selbst indem man darüber nachdenkt».

Und da wäre auch noch die Causa Georgia. In dem südlichen Bundesstaat wird staatsanwaltlich geprüft, ob und wie Trump versucht haben könnte, das dortige Wahlergebnis 2020 zu kippen. Fall vier, der wohl dramatischste in dieser unvollständigen Reihe, setzt sich ebenfalls fort: Kommende Woche folgt die nächste Anhörung des Komitees im Kongress zum Sturm auf das Capitol am 6. Januar 2021.

Wie schlecht sind diese Wochen jetzt für Donald Trump? Könnten die diversen Untersuchungen trotz seiner Armada von Anwälten gar sein geplantes Comeback aufhalten? Da scheiden sich in den USA die Geister, wie gehabt.

Hoffnung der Republikaner: Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Foto: AFP

Er glaube nicht, dass es einen anderen Präsidenten gebe, «der sich nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in einer ähnlichen rechtlichen Situation befand», zitiert das Magazin «Time» den Historiker Timothy Naftali. «Nixon hatte nur einen Watergate-Skandal. Trump hatte eine ganze Reihe von Skandalen, von denen einer besorgniserregender war als der andere.» Andere glauben, dass die Fälle seinen Fanclub noch stärken, auch gegen republikanische Rivalen wie Ron DeSantis.

Gefahr für die Demokratie

Trump weist alle Anschuldigungen von sich, noch gibt es keine Prozesse, kein Urteil. Er prahlt gern mit seiner Rolle als New Yorker Tycoon. Diesem Image und seinem Vermögen könnten die New Yorker Erkenntnisse über sein Imperium sowie etwaige Strafzahlungen allerdings erheblich schaden. Eine Umfrage der «New York Times» und des Siena College ergab kurz vor der Zivilklage dort, dass 54 Prozent der Amerikaner sein Leugnen des Wahlergebnisses als Gefahr für die Demokratie betrachten und nur 38 Prozent als legitime Zweifel. In einem Duell mit dem demokratischen Staatschef bekäme Biden demnach 45 und Trump 42 Prozent der Stimmen.

