Warme Tage in der Schweiz – Sitten knackt den Temperaturrekord Die Walliser Kantonshauptstadt meldet am Freitag beinahe 29 Grad. Damit ist die bisherige Rekordmarke dieses Jahres um 0,1 Grad übertroffen worden.

Momentan nicht unbedingt im Fussball, dafür bei den Temperaturen spitze: Die Walliser Stadt Sitten mit Blick vom Hügel Colline de Mont d'Orge. Foto: Gaetan Bally (Keystone/Archiv)

Sitten hat den diesjährigen Temperaturrekord übertroffen: Am Freitag wurde es in der Stadt im Rhonetal 28,9 Grad warm, wie Meteonews Schweiz auf Twitter vermeldete.

Damit wurde der bisherige Rekord für das laufende Jahr um 0,1 Grad übertroffen. Bisheriger Rekordhalter war Visp, ebenfalls im Wallis, mit 28,8 Grad am 27. Mai. Am zweitwärmsten war es am Freitag in Visp mit 28,6 Grad und in Biasca im Tessin mit 28 Grad.

Der Grund für das schöne Wetter in diesen Tagen? Laut SRF Meteo liege die Schweiz bis auf Weiteres am Südrand eines umfangreichen Hochdruckgebiets in einer schwachen Bisenströmung. Somit sei die Luft im Norden recht trocken, in den Alpen und im Süden sei die Luft feuchter und somit schaueranfälliger. Auf Sonntag nehme die Schauerneigung insgesamt etwas zu.

SDA/fal

