Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool startet mit erstem Halbfinale

Mit dem ersten Halbfinale beginnt am Dienstag (21.00 Uhr) in Liverpool der diesjährige Eurovision Song Contest (ESC). Bands sowie Sängerinnen und Sänger aus 15 Ländern treten dort gegeneinander an, die zehn besten von ihnen dürfen im ESC-Finale am Samstag antreten. Im ersten Halbfinale sind mit der schwedischen Sängerin Loreen und dem finnischen Sänger Käärijä auch die beiden Favoriten der Wettbüros dabei. Die Schweiz vertritt der 21-jährige Remo Forrer (Lesen Sie hier unser Interview mit dem ESC-Kandidaten).

Remo Forrer während einer Probe am 8. Mai 2023 in Liverpool. Foto: Keystone

Der ESC ist der weltweit am meisten beachtete Musikwettbewerb, er findet in diesem Jahr zum 67. Mal statt. Im vergangenen Jahr gewann die ukrainische Gruppe Kalush Orchestra. Wegen des anhaltenden Kriegs kann das Finale nicht im Siegerland stattfinden. Die Ukraine ist aber als Vorjahressieger genau wie das zu den grossen Geldgebern zählende Deutschland für das Finale gesetzt.