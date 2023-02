Fragen an den ewigen Skispringer – Simon Ammann, sind Sie süchtig nach dem Kick? Bereits zum 12. Mal ist der Toggenburger (41) an einer WM dabei. Doch warum tut sich das der vierfache Olympiasieger überhaupt noch an? Im Interview erklärt er sich. Christian Brüngger

«Ich werde nie richtig aufhören»: Simon Ammann. Foto: Björn Reichert (Getty Images)

Simon Ammann bleibt ein Chamäleon. Über Monate war es sportlich sehr, sehr ruhig um den Toggenburger. Dann fiel der 41-Jährige vor allem mit Kurzflügen auf – und schaffte es nur dank viel Wohlwollen überhaupt an diese WM in Planica. Doch just auf diese 12. Titelkämpfe hin kommt der Routinier besser ins Fliegen. Auf der Normalschanze klassiert er sich nur darum als 28., weil er im zweiten Durchgang wegen sehr schwierigen Windbedingungen noch ein bisschen zurückfällt.