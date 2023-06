Neubau in Brügg – Siegerprojekt für neues Bieler Spital liegt vor Das Neubau-Vorhaben der Spitalzentrum Biel AG kommt voran. Nun liegt das Siegerprojekt vor. Den Zuschlag hat die Zürcher Steiger Concept AG erhalten.

So soll das neue Spital in Brügg dereinst aussehen. (Visualisierung) Foto: zvg

Sechs Gestaltungsentwürfe lagen der Jury für das neue Spitalzentrum Biel vor. Diese empfahl das unter Federführung der Zürcher Steiger Concept AG erarbeitete Projekt zur Weiterentwicklung. Zu sehen ist es ab 22. Juni in der Mehrzweckhalle Erlen in Brügg bei Biel, wie die SZB AG am Montag mitteilte.

Das Spitalzentrum Biel befindet sich heute an einem eher schlecht zugänglichen Ort oberhalb der Bieler Altstadt. Seit November 2018 ist klar, dass diese Gebäude nicht renoviert werden, sondern dass sie durch einen Neubau ersetzt werden sollen.

Absitmmung in Brügg im Herbst 2024

Ende 2020 gaben der Kanton Bern, das Spitalzentrum Biel und die Standortgemeinde bekannt, das Spitalzentrum solle ins Brüggmoos verlegt werden. Im April 2021 genehmigten die Stimmberechtigten von Brügg einen Planungskredit zugunsten des Spitalneubaus.

Wenig später gab der bernische Grosse Rat 78 Millionen Franken an Kantonsgeldern für den Neubau frei. Das Geld hatte er schon 2011 gesprochen, damals allerdings für den Umbau des alten Spitals. Deshalb wurde ein neuer Parlamentsbeschluss nötig.

Das letzte Wort in der Standortfrage haben die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Brügg. Voraussichtlich im Herbst 2024 werden sie an der Urne über eine Änderung des Zonenplans befinden. Das öffentliche Mitwirkungsverfahren dazu beginnt in diesem Herbst.

sda/sih

