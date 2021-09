Zoom – Siegerbilder «Reflexion» Jeden Freitag küren wir das Leserfoto der Woche und zeigen die besten Einsendungen. Jason Kleeb

Wir gratulieren Leser Christoph Hauser zu seinem Siegerbild zum Thema «Reflexion» und danken allen übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fürs Mitmachen. Im Bild: Blick zur Milchstrasse oder Blick in eine Pfütze?

Das Stichwort für die nächste Ausgabe lautet «Höhenangst». Hier finden Sie die weiteren Infos zum aktuellen Wettbewerb.

Bitte beachten Sie unseren geänderten Modus: Einsendeschluss ist neu jeweils am Mittwoch, das Bild erscheint dann am darauffolgenden Freitag in der gedruckten Ausgabe.

Blick hinter die Fassade: Eine Schaufensterpuppe guckt nach draussen. Leserbild: Daniel Gugger

Wohin führt diese Ankerkette? In den Himmel? Nach rechts? Nach unten? Ins Blaue? Leserbild: Peter Erismann

Spieglung, Spieglung an der Wand… Impression aus der Valencianischen Altstadt. Leserbild: Cornelia Benz

Ein sich in der Limmat spiegelndes Geländer mutiert zu einer abstrakten Formenwelt. Einfach faszinierend! Leserbild: Franziska Wick

In Zwei Kanus spiegelt sich deren Ursprung. Leserbild: Alain Di Gallo

Wächst aus sich heraus: ein australischer Ibis auf Nahrungssuche. Leserbild: Zina Heg

Doppelsonne beim Seealpsee. Leserbild: Ernst Rohrer

Im topmodernen Stadtarchiv Bern spiegeln sich vergangene architektonische Zeiten. Leserbild: Michael Schatzmann

Poppig: Ein Tram, das sich mehrfach in glitzernden Objekten spiegelt. Leserbild: Susanne Müller

Gustav Klimt wäre stolz: herbstliche Birken auf der Oberfläche des Türlersees. Leserbild: Katrin Züger

