Wir gratulieren Leser Bruno Schmidiger zu seinem Siegerbild zum Thema «Gesundheit» und danken allen übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fürs Mitmachen. Im Bild: Die Menschen in Mandalay, Myanmar, halten sich bereits in aller Herrgottsfrühe im Outdoor-Fitnesscenter an für uns Europäer eher ungewohnten Geräten fit.