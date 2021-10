Zoom – Siegerbilder «Federn» Jeden Freitag küren wir das Leserfoto der Woche und zeigen die besten Einsendungen. Petra Baumann

Wir gratulieren Leserin Sarah Kuhn zu ihrem Siegerbild zum Thema «Federn» und danken allen übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fürs Mitmachen. Im Bild: Das Federkleid eines farbenprächtigen Huhns im Tierpark Goldau.

Das Stichwort für die nächste Ausgabe lautet «Glanz». Hier finden Sie die weiteren Infos zum aktuellen Wettbewerb.

Bitte beachten Sie unseren geänderten Modus: Einsendeschluss ist neu jeweils am Mittwoch, das Bild erscheint dann am darauffolgenden Freitag in der gedruckten Ausgabe.

Achtung! Möwe im Anflug. Leserbild: Allan Rosenegger

Wo der Wind weht. Leserbild: Ursula Funke

Porträt eines wunderschönen männlichen Seidenhuhns. Leserbild: Simone Furrer

Mondän: Der Laubenvogel ist normalerweise recht unauffällig. Bei der Balz jedoch stellt das Männchen seine Haube auf, wodurch die pinken Federn sichtbar werden. Leserbild: Zina Heg

Sambaschule zu Gast in Zürich: Bunter Kopfschmuck einer Tänzerin aus Rio de Janeiro, Brasilien. Leserbild: Hans Gugger

Australische Papageienfedern nach einem Regenschauer. Leserbild: Claudia Wartmann

Für einmal von hinten: Auch die Rückseite des Rad schlagenden Pfaus ist beeindruckend. Leserbild: Jörg Rothen

Die Spuren eines abhebenden Vogels im Schnee. Leserbild: Christian Striegel

Einem frisch geschlüpften Haubentaucher wird eine Feder überreicht. Leserbild: Gerold Guggenbühl

Es gibt Blattfedern, Trapezfedern und Parabelfedern. Sie dämpfen Stösse an Schienenfahrzeugen. Diese Feder gehört zu einer alten, restaurierten Dampflokomotive. Leserbild: Gisela Hoffmann

