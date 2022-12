Schneesport mal anders – Sieben Wintervergnügen für Ski-Muffel Keine Lust auf Pistenrummel, Krampf in der Loipe oder ruppige Schlittelpartien? No Problem! Zahlreiche Winterdestinationen locken mit spannenden Alternativen in Schnee und Eis. Wir stellen ein Septett aus der Schweiz und dem grenznahen Ausland vor. Andrea Freiermuth

Magglingen BE: Schnitzeljagd mit Schoggifondue

Am Ziel wartet ein Schoggifondue: Winterliche Schnitzeljagd im Jurabogen. Foto: PD

Gleich in fünf Orten im Jurabogen kann man in diesem Winter auf Schnitzeljagd gehen. Und bei allen fünf Angeboten lockt nach erfolgreicher Hatz ein Schokoladenfondue.

Am besten erreichbar ist ein Parcours mit neun kniffligen Rätseln oberhalb von Biel. Die Wanderzeit beträgt eineinhalb Stunden. Man startet an der Bergstation der Standseilbahn Magglingen, von wo die Suche ins Restaurant Hohmatt führt. Hier wartet neben dem Schoggifondue auch ein kleines Geschenk auf die Jägerinnen und Jäger.

Ähnliche Angebote gibt es in Montfaucon, auf dem Mont-Crosin, auf dem Pass Mollendruz sowie in La Brévine.

j3l.ch

Pontresina GR: Canyoning im Eis

Eiskaltes Abenteuer: Winter-Canyoning in Pontresina. Foto: PD

Wer es richtig kühl liebt, darf nun Canyoning im Winter wagen. Die Bergsteigerschule Pontresina im Oberengadin lockt mit diesem eiskalten Abenteuer. Am Seil und im Klettergurt gleitet man wohlbehütet durch die Dorfschlucht und über deren tosenden Wildbach. Es gilt, einfache Kletterabschnitte zu bewältigen.

Anders als im Sommer schafft man das Abenteuer dank der Sicherungsseile ohne Abstecher ins Nass. Ein Ausflug für Adrenalinjunkies!

Da sich das Wasser an vielen Stellen in Eis verwandelt hat, kann man sich auch im Eisklettern üben.

pontresina.ch

Wallis: Digital Detox in der Einsamkeit

Wie geschaffen für einen Digital-Detox-Aufenthalt: La Cabane du Bioley. Foto: PD

Genug von Handy, Tablet und Co.? Das Wallis wartet in dieser Saison mit einem Portfolio von Unterkünften auf, die sich auch im Winter für Digital Detox eignen.

Die Anbieter versprechen hübsche Bleiben ohne Fernsehgeräte oder andere Bildschirme. An manchen Orten hat man sogar nicht mal Mobilfunkempfang, dafür eine Sauna und ein Hot Pot vor der Hütte. So etwa im Blockhaus Projacks auf einer Hochebene 1200 Meter über Meer. Hier deponiert man das Smartphone am Eingang der Hütte in einer eigens dafür vorgesehenen Kiste.

An allen anderen Orten darf man das Handy an der Réception abgeben, um allfälligen Versuchungen zu widerstehen.

vwpnet.ch

Grüsch GR: Auf Kufen durchs Prättigau

Ein spezielles Naturerlebnis: Auf Schlittschuhen durchs Prättigau. Foto: PD

Schlittschuhlaufen in der Natur ist viel aufregender, als in der Eishalle Runden zu drehen. Im Bündnerland hat man das schon vor Jahren entdeckt: Die Macher der Skateline Albula leisteten Pionierarbeit. Diesen Winter bleibt die beliebte Strecke geschlossen.

Aber inzwischen gibt es drei weitere Eiswege im Kanton: Madulain im Oberengadin, Sur En im Unterengadin und seit vergangenem Jahr auch Grüsch im Prättigau. Die neue Outdoor-Schlittschuhbahn ist 2,7 Kilometer lang und verläuft grösstenteils entlang des Flusses Landquart. Der Einstieg befindet sich bei der Eishalle Grüsch, wo man Mietschlittschuhe beziehen kann und ein beheizter Container zum Umziehen wartet.

graubuenden.ch

Brienzersee BE: Boot mit Badewanne

Winterliches Bootvergnügen für Warmduscher: Hot Tug. Foto: Pirate Bay Nautical Center

Landesweit einmalig: Auf dem Brienzersee bietet sich die Möglichkeit, in einem Gefährt namens Hot Tug übers Wasser zu tuckern. Der Hot Tug ist eine Mischung aus Badewanne und Boot, mit 38 Grad Celsius warmem Wasser gefüllt. Ein kleiner Holzofen sorgt dafür, dass es während der eineinhalbstündigen Ausfahrt warm bleibt. Zwecks Abkühlung muss man bloss kurz über Bord springen.

Das Hot-Pot-Boot bietet Platz für maximal sechs Personen. Dank Elektromotor darf man es prüfungsfrei fahren.

pirate-bay.ch

Portes du Soleil: Grenzerfahrung mit dem Fatbike

Elektrobikes mit extradicken Reifen: Action auf zwei Rädern in Avoriaz. Foto: PD

In der binationalen Wintersportregion Portes du Soleil südöstlich vom Genfersee kann man das Biken auch im Winter nicht lassen und sowohl französische als auch Walliser Pisten erkunden. In der Wintersportstation Avoriaz in Hoch-Savoyen steht eine Flotte von fünfzig Fat-E-Bikes zur Verfügung. Die Elektrovelos eignen sich dank ihrer besonders dicken Reifen bestens, um auch auf Schnee zu fahren. Sie sind individuell oder innerhalb eines Packages buchbar.

So stehen etwa geführte Après-Ski-Ausfahrten oder Vollmondtouren im Angebot. Speziell für Gourmets gibts einen Ausflug zum Restaurant Col de la Joux Verte, wo lokale Spezialitäten auf die Bikerinnen und Biker warten.

de.portesdusoleil.com

Bregenzerwald (A): Topfenstrudel und Wanderspass

Da gönnt man sich doch noch so gern eine Pause: Winterwandern in Kombination mit Kulinarik. Foto: PD

Das voralpine Gelände im grenznahen Vorarlberg lockt unter anderem mit der Kombination Kulinarik und Winterwandern. Schön die Aussicht, für die Mühen im Bregenzerwälder Schnee mit Topfenstrudel oder Käsespätzle entschädigt zu werden!

Die Packages können direkt im Internet oder in den Tourismusbüros gebucht werden und enthalten eine Wanderbroschüre mit Routenbeschreibung, GPS-Tracks sowie Gutscheine für Frühstück, Mittagessen und Dessert in drei verschiedenen Restaurants entlang der jeweiligen Route. Zur Wahl stehen vier verschiedene Touren. Die Etappen sind zwischen 9 und 15 Kilometer lang, mit leichtem oder mittlerem Schwierigkeitsgrad.

www.bregenzerwald.at

