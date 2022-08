Schwerer Unfall bei Brienz – Sieben Verletzte bei Frontalkollision im Giessbachtunnel Am Montagnachmittag geriet auf der A8 in Brienz ein Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte in ein Wohnmobil. Der Tunnel musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Am Montag kurz nach 17.10 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der A8 im Giessbachtunnel bei Brienz ein. Gemäss aktuellen Erkenntnissen kam ein Auto, das im Tunnel von Meiringen in Richtung Interlaken unterwegs war, auf der Höhe der Giessbachfälle aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit einem Wohnmobil, das in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Das Auto direkt dahinter prallte in dessen Heck.



Insgesamt wurden sieben Personen verletzt, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Montagabend schreibt. Alle mussten von den ausgerückten Ambulanzen medizinisch versorgt werden. Vier weitere Personen, die ebenfalls in den Unfall verwickelt waren, wurden vor Ort von den Ambulanz-Teams kontrolliert.



Der Giessbachtunnel musste in Folge des Unfalls in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde von der Feuerwehr eingerichtet, die auch ausgelaufenes Öl am Unfallort band und die Fahrzeuge aus dem Tunnel barg. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

