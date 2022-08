Zweckoptimismus beim Gegner

«Wir treten in Bern mit dem Glauben an, dass wir es schaffen können», sagt KuPS-Trainer Simo Valakari vor dem Rückspiel. Im Gegensatz zu Dila Gori (Georgien) und Milsami (Moldawien), welche die Finnen in den ersten beiden Qualifikationsrunden eliminiert haben, stellt YB einen ungleich grösseren Brocken dar.

Trotz des 0:2 im Hinspiel will der Underdog – immerhin Tabellenführer in der heimischen Liga nach 17 Spieltagen, punktgleich mit Meister HJK Helsinki – natürlich nicht kampflos aufgeben. Eine erhebliche Leistungssteigerung ist zwingend. Simo Valakari versprüht schon mal Zweckoptimismus: «Wir können viel besser spielen.»