Vorfall im Kanton Zug – Sieben Menschen bei Ballonbrand verletzt Während des Startmanövers hat in Hünenberg ein Heissluftballon Feuer gefangen. Mehrere Personen wurden zum Teil erheblich verletzt.

Am frühen Samstagmorgen ist ein Heissluftballon in Flammen aufgegangen und unsanft auf dem Boden gelandet. Foto: Zuger Polizei

Sieben Menschen sind beim Brand eines Heissluftballons während des Startmanövers am frühen Samstagmorgen in Hünenberg ZG teilweise erheblich verletzt worden. Der Ballon war aus kurzer Distanz unsanft am Boden gelandet, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten.

Bei den Verletzten handelt es sich um vier Frauen und drei Männer im Alter zwischen 28 und 62 Jahren, wie es in der Mitteilung vom Samstag hiess. Drei von ihnen, zwei Frauen und ein Mann, seien erheblich verletzt worden, die vier anderen leicht.

Der Vorfall ereignete sich im Bereich «Mattenboden» in der Gemeinde Hünenberg, wie es weiter hiess. Durch die umgehend alarmierte Feuerwehr Hünenberg habe das Feuer rasch gelöscht und der Brandort gesichert werden können. Die Verletzten seien durch den Rettungsdienst sowie Privatpersonen ins Spital eingeliefert worden.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer laut Polizeiangaben rasch löschen. Foto: Zuger Polizei

Die Unglücksursache war am Samstagnachmittag noch unklar. Sie werde durch die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) untersucht. Die Bundesanwaltschaft sei über den Vorfall informiert worden.

SDA/aru

