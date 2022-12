Festnahmen in Bern – Sieben Männer nach Diebstählen und Einbrüchen festgenommen Der Kantonspolizei Bern ist es gelungen, zwischen Dienstag und Donnerstag sieben

Männer im Zusammenhang mit mehreren Diebstählen und Einbrüchen in Bern anzuhalten.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Peter Schneider (Keystone)

Im Verlauf der Woche sind der Kantonspolizei Bern mehrere Festnahmen gelungen. am Dienstag, dem 6. Dezember wurde ihr abends ein Einbruch in der Berner Marktgasse gemeldet. Vor Ort konnten die Polizisten und Polizistinnen einen Mann anhalten, der vermutlich die Eingangsscheibe eingeschlagen und sich anschliessend ins Geschäftsinnere begeben hatte , um Ware zu stehlen.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Gestützt auf die weiteren Abklärungen wird der Mann verdächtigt, am selben Abend eine Schaufensterscheibe eines Uhrengeschäfts an der Spitalgasse

eingeschlagen zu haben.

Am Mittwoch in der gleichen Woche gegen Mittag konnten Einsatzkräfte der Kantonspolizei vier Männer beobachten, wie sie in diversen Verkaufsgeschäften sowie an Verkaufsständen an der Marktgasse in Bern gestohlen haben. Sie wurden vorläufig festgenommen und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

In der Nacht auf Donnerstag erhielt die Kantonspolizei eine Meldung, dass zwei Männer ein Auto am Mayweg in Bern aufbrechen würden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, befanden sich die beiden Männer nicht mehr vor Ort. Sie konnten jedoch in unmittelbarer Nähe am Sulgenauweg festgenommen werden. Die Männer trugen gestohlene Gegenstände auf sich und wurden vorläufig festgenommen.

Sechs Beschuldigte wurden nach den Abklärungen wieder aus der Kontrolle entlassen. Alle

Männer waren aufgrund ähnlicher Delikte bereits polizeilich bekannt. Die mutmasslichen Täter im

Alter zwischen 19 und 28 Jahren werden sich wegen Diebstahls- und Einbruchsdelikten vor der

Justiz zu verantworten haben. Hinweise aus der Bevölkerung erweisen sich als hilfreich. Verdächtige

Feststellungen können der Kantonspolizei Bern jederzeit gemeldet werden.

Kantonspolizei Bern/sab

