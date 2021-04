Q&A zur YB-Kaderplanung – Siebatcheu und Nsame – diesen Luxus wird sich YB kaum mehr leisten Geht der Trainer? Zieht es den Flügelflitzer ins Ausland? Gibt YB Millionen aus? Fragen und Antworten zur Kaderplanung. Dominic Wuillemin

Ein Bild, das auch nächste Saison seine Gültigkeit haben dürfte. YB-Stürmer Jordan Siebatcheu lässt sich von den Kollegen feiern. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Wie wirkt sich die Verpflichtung von Joël Monteiro auf die Planung im Sturm aus?

Anfang März gaben die Young Boys den Zuzug des 21-Jährigen vom FC Lausanne-Sport bekannt und statteten ihn mit einem Vertrag bis 2024 aus. Die Begründung von YB-Sportchef Christoph Spycher ist simpel: Monteiro sei ein spannender Spieler mit enormem Potenzial.

Anfang der Saison war der in Sitten geborene Portugiese in Lausanne zu Teileinsätzen gekommen, doch dann wurden ihm in der Offensive die Leihspieler von Partnerclub Nizza vorgezogen. Unschön sei die Situation gewesen, sagt Spycher. «Er hat Zeit verloren, aber wir sind überzeugt, er wird sein Potenzial abrufen.»