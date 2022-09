Swiss Skills in Bern – Sie zeigen allen, was die Berufslehre zu bieten hat Die Berufsmeisterschaften sind teilweise ein Spektakel. Kinder und Jugendliche können sich mit Spielen und Ausprobieren an die Berufswahl herantasten. Carlo Senn

1 / 2 Ein Zimmermann zeichnet sein Werkstück an, beobachtet von zwei Jugendlichen. Foto: Sam Buchli

Hämmern, hacken, bauen, verlegen, programmieren, zeichnen: Die Verben der besten Tätigkeiten an den Berufsmeisterschaften könnten noch ewig weitergehen. Seit Mittwoch treten auf dem Bernexpo-Gelände rund 1000 Berufsleute in 85 Wettkämpfen an den Swiss Skills gegeneinander an, darunter auch rund 230 Bernerinnen und Berner.