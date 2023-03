Risiko Implantate – Sie wollte grössere Brüste – jetzt hat sie eine chronische Krankheit Eine junge Frau aus Zürich leidet seit einer Schönheits-OP unter schweren Symptomen. Und sie ist nicht die Einzige. Die Brustimplantat-Krankheit soll jetzt in einer Studie untersucht werden. Stefan Aerni

Kurzes Glück: Sabrina Russo nach der Brustvergrösserung. Foto: PD

Die guten Tage im Leben von Sabrina Russo (Name geändert) sind selten geworden. Dieser sonnige Vorfrühlingstag, an dem sie ihre Geschichte erzählen mag, ist eine dieser Ausnahmen. Dennoch fällt es der 26-jährigen Pflegefachfrau schwer, darüber zu sprechen, was sie beinahe das Leben gekostet hat und sie bis heute leiden lässt.

Angefangen hat alles vor fünf Jahren. Da war Sabrina Russo gerade einmal etwas über 20 und dabei, die Freiheiten des Erwachsenenlebens zu entdecken. Sie trifft sich mit Freundinnen und Kollegen, ist auch häufig im Internet unterwegs und in den sozialen Medien.

«Dumme Sprüche» im Freundeskreis

In ihrem Umfeld seien damals auch immer mal wieder «dumme Sprüche» gefallen, berichtet die junge Frau. Mehrmals musste sie sich anhören, dass sie noch besser aussähe, wenn sie nur etwas grössere und schöner geformte Brüste hätte. Irgendwann sei es ihr dann zu viel geworden, sagt sie – und ärgert sich noch heute darüber.

Erst beginnt sie, ihre vermeintliche Schwachstelle optisch zu kaschieren. Und bald ist auch eine chirurgische Brustvergrösserung ein Thema. Einige ihrer Freundinnen hätten das auch machen lassen und sie sogar dazu ermutigt, erzählt sie. Eine grosse oder gar gefährliche Sache, sagte sie sich damals, könne es also wohl nicht sein.

Sie recherchiert im Internet und findet in Tschechien eine günstige Klinik: Beratung und Aufklärungsgespräch finden nur telefonisch, aber immerhin auf Deutsch statt. Im Herbst 2018 kommt es dann zur Operation. Der nur rund 30-minütige Routineeingriff, bei dem Implantate aus Silikon eingesetzt werden, scheint ohne Komplikationen verlaufen zu sein.

Nach dem Eingriff treten bald mysteriöse Symptome auf

Doch die Freude an den nun voluminöseren Brüsten währt nicht lange. Kaum zwei Jahre nach dem Eingriff verspürt die junge Frau, die zuvor völlig gesund war, immer mehr rätselhafte Symptome: Fieber, häufige Infekte, geschwollene Lymphknoten, Haarausfall, Gewichtszunahme, taube Arme und Beine, Herzrhythmusstörungen und Ohnmachtsanfälle – um nur die gravierendsten zu nennen.

Im Oktober 2022 geht es Sabrina Russo so schlecht, dass sie kaum mehr vom Bett aufstehen kann, ohne gleich wieder umzukippen. «Da glaubte ich, sterben zu müssen.» Nach diesem Tiefpunkt sucht sie verschiedene Ärztinnen und Spezialisten auf, die zwar ihre Symptome behandeln, ihr sonst aber nicht wirklich helfen können.

Das Einzige, was einwandfrei festgestellt wird: Ihre Entzündungswerte im Blut sind viel zu hoch. Was jedoch die Ursache dafür ist, bleibt ein Rätsel.

Allmählich beginnt es der verzweifelten Frau zu dämmern: Die mysteriösen Symptome müssen etwas mit den Implantaten zu tun haben, die ihr zur Brustvergrösserung eingesetzt worden sind. Ein Verdacht, der sich noch verstärkt, als sie auf einen Selbsthilfeverein in Deutschland stösst. Dort haben sich Frauen zusammengetan, die ebenfalls an Beschwerden leiden, nachdem sie sich ihre Brüste vergrössern liessen.

Krankmachendes Fremdmaterial? Die entfernten Implantate. Foto: Sabina Bobst

Und im Internet erfährt sie bald auch, dass die sogenannten texturierten Implantate eines deutschen Herstellers, die auch bei ihr verwendet wurden, inzwischen im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. «Texturiert» heissen Produkte, deren Oberfläche aufgeraut ist, damit sie sich besser mit dem Bindegewebe verbinden.

Für Sabrina Russo ist nun klar: Die Implantate müssen wieder raus. In der Schweiz findet sie einen privat praktizierenden Schönheitschirurgen, der bereit ist, sie nochmals zu operieren: In einem aufwendigen, diesmal mehrstündigen Eingriff entfernt er die Silikonimplantate.

Schweizer Studie erforscht die «Brustimplantat-Krankheit»

Die junge Zürcherin ist kein Einzelfall. Wie Swiss Plastic Surgery, die Schweizerische Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, auf Anfrage bestätigt, steigt die Zahl der Frauen, die ihre Implantate wieder entfernen lassen wollen, weil sie ihnen Probleme machen. Das Phänomen hat auch bereits einen Namen: «Breast Implant Illness» (Brustimplantat-Krankheit).

«Die Eingriffe werden verharmlost» Infos einblenden Schätzungen zufolge werden in der Schweiz pro Jahr rund 90’000 Schönheitsoperationen durchgeführt – Tendenz steigend. Der beliebteste Eingriff ist die Brustvergrösserung. Die unabhängige Schweizerische Patientenorganisation SPO beobachtet diese Entwicklung mit Sorge. «Leider stellen wir fest, dass die Hemmschwelle gerade bei jungen Menschen stark gesunken ist», sagt SPO-Geschäftsführerin Susanne Gedamke. Dies habe auch mit der zum Teil offensiven Werbung der Kliniken in den sozialen Medien zu tun. «Dort werden diese Eingriffe völlig verharmlost.» Bei den Patientinnen und Patienten, die sich an ihre Organisation wendeten, zeige sich zudem, dass sie meist nur unzureichend informiert worden seien. Gedamke rät Menschen, die mit einem ästhetischen Eingriff liebäugeln, sich vorher unbedingt auch über die Risiken zu informieren. «Denn auch uns sind Fälle bekannt, bei denen es zu bleibenden Schäden gekommen ist.» (sae)

Eine medizinisch anerkannte Krankheit ist das zwar noch nicht. Vielmehr handelt es sich um Patientinnen mit ähnlichen Symptomen, bei denen ein Zusammenhang mit den Implantaten möglich erscheint, aber noch nicht eindeutig bewiesen ist.

Um das noch wenig erforschte Krankheitsbild besser zu verstehen, führt das Kantonsspital Aarau derzeit eine Studie durch. «Bei uns melden sich jede Woche etwa zwei Patientinnen mit Brustimplantat-Komplikationen», sagt Studienleiter Jan Plock, gleichzeitig auch Chefarzt für plastische Chirurgie und Handchirurgie. «Die Beschwerden reichen von akuten Infektionen und Wundheilungsstörungen nach Operationen im Ausland bis hin zu Kapselfibrosen und Symptomen der Brustimplantat-Krankheit.»

Forscht zur «Brustimplantat-Krankheit»: Jan Plock, Chefarzt für plastische Chirurgie am Kantonsspital Aarau. Foto: PD

Oft bleibt dann nur noch eine Erfolg versprechende Behandlungsoption: die vollständige Entfernung der Implantate. Wie Chirurg Plock erklärt, hätten sie allein am Kantonsspital Aarau in den letzten zwei Jahren 30 bis 40 solcher «Explantationen» durchgeführt. «Unsere Erfahrungen zeigen, dass danach über 90 Prozent der Patientinnen mit einer Verbesserung der Beschwerden rechnen dürfen.»

Heute geht es ihr besser, aber gesund ist sie nicht

Bei Sabrina Russo, der Zürcher Patientin, ist dies leider bislang nicht der Fall. Seit der Entfernung der Implantate geht es ihr zwar etwas besser, aber gesund ist sie nicht. Sie ist überzeugt, dass in ihrem Körper immer noch Silikonpartikel vorhanden sind und sie weiter «vergiften».

Gang an die Öffentlichkeit: Sabrina Russo will auf die Risiken von Beauty-Operationen aufmerksam machen. Foto: Sabina Bobst

Inzwischen fahnden auch die Immunologie-Fachleute des Universitätsspitals Zürich nach den Ursachen ihrer anhaltenden Beschwerden. Gemäss Befundbericht, der dieser Zeitung vorliegt, steht nun eine Diagnose im Vordergrund: das «ASIA-Syndrom» (Autoimmune Inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants). Das ist eine Autoimmunerkrankung, ausgelöst durch das Fremdmaterial im Körper, mit der die junge Frau nun vermutlich für den Rest ihres Lebens lernen muss, umzugehen.

Kein Wunder, möchte sie am liebsten die Zeit zurückdrehen. «Heute würde ich das nicht mehr machen», sagt Sabrina Russo. Aber sie sei damals halt «jung und naiv» gewesen und habe sich auch zu sehr von ihrem Umfeld beeinflussen lassen.

Jetzt, da es für sie zu spät ist, will sie sich wenigstens für eine bessere Aufklärung einsetzen. «Wenn ich nur eine Frau vom gleichen Fehler abhalten kann, dann hat sich mein Gang an die Öffentlichkeit gelohnt.»

Stefan Aerni, seit bald 40 Jahren im Journalismus tätig, ab 2013 im Gesundheitsbereich. Nicht ganz zufällig: Nach einer MS-Diagnose möchte er nun das Unabänderliche mit dem Nützlichen verbinden und über Medizin und Gesundheit berichten – aus der Perspektive der betroffenen Patientinnen und Patienten. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.