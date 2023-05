Neues Filmfestival – Sie wollen mit «Dirty Dancing» das Kino retten Die legendäre Kultmoviegang organisiert in der Stadt Bern das schweizweit erste 1980er-Kultfilmfestival. Das passt: Die Eighties sind gerade in. Martin Burkhalter

Ronny Kupferschmid und Tanja Lipak sind fester Bestandteil der legendären Kultmoviegang. Jetzt wollen sie mit Filmen aus den 80ern die Kinolust neu entfachen. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Kinos leiden. Auch wenn weder das Aufkommen von Fernsehgeräten noch Videokassetten, noch DVDs, noch die Streaming-Plattformen oder die Pandemie dem altehrwürdigen Kinosaal je endgültig den Garaus machen konnten, sind sie doch eine bedrohte Art. Und heute vielleicht tatsächlich mehr denn je. Die Besucherzahlen jedenfalls sind rückläufig, in Zürich und in Basel mussten jüngst alteingesessene Kinos endgültig schliessen, und auch in Aarberg steht das Kino Royal vor dem Aus.